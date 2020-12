Báo Thanh Niên chung sức lan tỏa nhân ái

Dịp này, Báo Thanh Niên vinh dự được Ban Chấp hành T.Ư Đoàn trao tặng bằng khen “Về những thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng phát huy thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và huy hiệu Vì thế hệ trẻ”. T.Ư Đoàn cũng trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 14 cán bộ, PV Báo Thanh Niên: anh Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng Thư ký tòa soạn báo in; anh Dương Danh Hữu, Phó tổng Thư ký tòa soạn báo in; anh Nguyễn Trọng Phước, Thư ký tòa soạn báo in; chị Nguyễn Thị Hằng, Trưởng ban Kinh tế; anh Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc; anh Nguyễn Mạnh Huy, Giám đốc Nhà in; anh Nguyễn Thái Nguyên, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực ĐBSCL; anh Vương Quan Khải, Trưởng phòng Hành chính - quản trị; anh Cao Hoàng Nam, Trưởng phòng Phát hành; chị Vũ Trần Phương Thảo, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Trung; anh Huỳnh Kim Huy, Phó trưởng phòng Quảng cáo; chị Võ Nguyên Vân, PV Ban Văn hóa - nghệ thuật ; chị Vũ Thị Thơ, PV tại Tòa soạn Hà Nội; anh Phan Văn Hậu, PV tại Tòa soạn Hà Nội. Hội Nhà báo VN đã có quyết định trao tặng bằng khen cho Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên vì những thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động hội; cùng 3 bằng khen cho các cá nhân: nhà báo Nguyễn Quang Thông, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Nguyễn Minh Giao, Biên tập viên, Thường trực Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên nhiều nhiệm kỳ; nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Thư ký tòa soạn báo in, Thường trực Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên nhiều nhiệm kỳ. Bộ Ngoại giao cũng đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho Báo Thanh Niên về thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại trong thời gian qua . UBND TP.HCM tặng bằng khen cho Báo Thanh Niên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn TP.HCM. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp LĐ-TB-XH cho 3 cá nhân: Nhà báo Nguyễn Quang Thông; nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Đông Nam bộ; nhà báo Huỳnh Đình Phú, Phó trưởng ban Chính trị - Xã hội, Báo Thanh Niên.