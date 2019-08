Bắt 2 nhân viên Công ty Alibaba

Ngày 30.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Khải, 27 tuổi, quê Tiền Giang - Tổ phó an ninh Công ty CP địa ốc Alibaba ( Công ty Alibaba ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích . Khải được xác định là người đánh ông Trần Thanh Phong (42 tuổi, ngụ Q.8 - khách hàng mua đất Công ty Alibaba) tại trụ sở công ty này vào chiều 22.7.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Quỳnh Long (22 tuổi, quê Gia Lai, nhân viên bảo vệ Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận ngày 13.6 đã cùng hàng chục nhân viên của Công ty Alibaba có hành vi chống đối lực lượng cưỡng chế của UBND xã Tóc Tiên thực hiện cuốc đường trả lại hiện trạng đất nông nghiệp tại “ dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 5. Long khai đã thực hiện theo sự chỉ đạo của bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (chuyên viên pháp lý Công ty Alibaba, đã bị bắt tạm giam), ném đá vào xe múc và chống đoàn cưỡng chế. Sau khi gây án và biết Trinh cùng đồng bọn bị bắt, Long đã tự ý nghỉ việc về Gia Lai, lẩn trốn.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Vụ án sau đó được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ vào lời khai của Trinh và Tĩnh, cùng với hình ảnh trích xuất từ video quay tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác định thêm nhiều nghi can liên quan, trong đó có Phan Quỳnh Long và Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi, quê Gia Lai - bị bắt tạm giam ngày 29.8).

Trong một diễn biến khác, ngày 30.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà BR-VT đã triệu tập ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, đến đối chất với bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh trong vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh

BR-VT đã lấy lời khai của ông Luyện để làm rõ có hay không việc ông này chỉ đạo nhân viên của mình gây rối, chống đối đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) làm nhiệm vụ tại “dự án ma” Alibaba Tân Thành Center City 5.