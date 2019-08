Bất an vì sạt lở bủa vây

Đây là những con số được Ủy viên Bộ Chính trị , Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nêu ra trong buổi làm việc với tỉnh An Giang ngày 21.8 sau khi đi thị sát điểm sạt lở nghiêm trọng trên QL91, đoạn thuộc ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, H.Châu Phú, An Giang.

Hiện tại, hai đầu đoạn sạt lở là những thảm trải nhựa còn lại, đứt gãy, trơ ra nham nhở, trong khi tầng đất phía dưới bờ sông lõm vào tạo thành một “hàm ếch” khổng lồ, sâu hoắm. Khu vực trên đã được lực lượng chức năng phong tỏa, làm rào chắn ngăn không cho qua lại. Các phương tiện giao thông được phân luồng đi vào tuyến đường tránh đang được thi công dang dở. “30 năm sinh sống ở đây, chưa bao giờ tôi thấy bất an như lúc này. Cuộc sống, sinh hoạt đảo lộn, lúc nào cũng lo sợ không biết có sạt hết nhà mình không. Giờ xã không cho bám trụ ở nhà nữa, phải bỏ nhà cửa đi ở đậu nhà người quen”, ông Nguyễn Văn Bờ (65 tuổi, ngụ ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ) nói, mắt đỏ hoe.

Ngồi bó gối trên chiếc ghế đá, trước căn nhà đang bị sạt lở lăm le tấn công, bà Trương Thị Diệu Hằng buồn rầu cho biết, không chỉ mất nhà, sinh kế của gia đình bà cũng đang bị đe dọa. “Tôi sống nhờ vào tiệm bán tạp hóa, giờ đã phải đóng cửa vì đường phong tỏa. Tình hình này không biết chèo chống được tới đâu”, bà Hằng nói. Bi kịch hơn là gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tuyết vừa phải đóng cửa tiệm bán gạo vừa như ngồi trên lửa vì đường ống dẫn nước cho ao nuôi cá tra phía sau nhà đã bị sập hoàn toàn theo đoạn bờ sông phía trước. “Lở như vậy, mình đâu có thể xuống để sửa chữa được, thành thử không có nước ra vô, hầm cá 40 tấn giờ không biết có sống nổi không”, bà Tuyết than thở.

Đây là lần thứ 2 trong 10 năm qua, người dân sống dọc đoạn quốc lộ trên đối mặt với đại họa sạt lở. Trước đó, tháng 3.2010, đoạn quốc lộ cách điểm sạt lở hiện tại chừng 200 m cũng bị sạt lở tan nát, cắt đứt hoàn toàn. Giải thích về nguyên nhân hình thành “điểm đen” sạt lở trên, ông Trần Anh Thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết đoạn sông giáp QL91 trên như một điểm nút thắt cổ chai, sông hẹp chỉ 300 m, trong khi hướng về thượng nguồn vài trăm mét, sông rộng 630 m, hướng về hạ nguồn sông rộng 800 m. Chính vì thế mà đoạn “nút thắt cổ chai”, dòng chảy rất mạnh cuộn vào bờ, hình thành nên những hố xoáy, hàm ếch và gây sạt lở.

Báo cáo với Phó thủ tướng về tình hình sạt lở chung của An Giang, ông Trần Anh Thư cho biết không chỉ đoạn QL91 đi qua xã Bình Mỹ, tình trạng sạt lở ở An Giang đang ngày càng nghiêm trọng, ở khắp các tuyến sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Nao , sông Bình Di...; gây thiệt hại lớn đối với kinh tế - xã hội địa phương, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. “Cả tỉnh hiện có 51 điểm sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 20.000 hộ dân, trong đó điểm sạt lở này đã nằm trong khu vực theo dõi, cảnh báo của các cơ quan chuyên môn của tỉnh. Nhờ vậy đã kịp thời phân luồng giao thông, bố trí di dời dân. Hiện tại, bố trí chỗ ở tạm cho 26 hộ dân, tỉnh cũng hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng để di dời”, ông Thư nói. An Giang cũng đề xuất T.Ư hỗ trợ 25 tỉ đồng để xử lý khẩn cấp 160 m đoạn sạt lở hiện nay. Về lâu dài, An Giang cũng sẽ phối hợp với Bộ NN-PTNT tính toán nạo vét đoạn sạt lở hiện tại, chỉnh trị dòng chảy đưa dòng chảy ra xa bờ.