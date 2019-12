Bắt giam giám đốc công ty bất động sản lừa đảo như Alibaba

Ngày 19.12, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Hữu Kha (29 tuổi, ngụ xã Sông Lũy, H.Bắc Bình, Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau khi phát hiện các dự án của Kha đều “ảo”, nhiều người đã kéo đến văn phòng của Kha ở Phan Thiết đòi lại tiền, một số khác đến trụ sở Công ty Hưng Thịnh Phát ở TP.HCM treo băng rôn đòi tiền, gây mất an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã giao Công an tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra các hoạt động bất minh của Hưng Thịnh Phát. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã khởi tố vụ án, đồng thời phong tỏa tài khoản của Kha. Theo nhận định của công an, hình thức lừa đảo của Hưng Thịnh Phát giống như hoạt động của Công ty CP địa ốc Alibaba (TP.HCM).