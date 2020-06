Bắt nghi phạm lừa đảo nhận tiền 'chạy án'

Ngày 21.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tú (34 tuổi, ngụ xã Tân Phú, H.Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào ngày 1.5, Công an H.Tân Biên bắt vụ đánh bạc tại ấp Bàu Đưng, xã Tân Phong và khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can. Tú đã đến gặp một số người thân của những bị can trong vụ án trên nói sẽ “chạy án” để được tại ngoại với số tiền từ 20 - 30 triệu đồng/trường hợp.