Bát nháo người nổi tiếng quảng bá tiền ảo bất hợp pháp

Trong bài viết, ngoài liệt kê những đồng tiền ảo đã có uy tín và giá trị, nhiều "đồng coin rác" cũng được cài cắm khéo léo, người đọc, người xem sẽ khó phân biệt nếu không có hiểu biết, kiến thức về những loại tiền ảo này. Các bài đăng gần giống hệt nhau từ các từ khoá cho đến hình ảnh.

Thế nhưng, ngay sau đó N.Tr. lại tố tiền ảo Bilaxy lừa đảo. Cụ thể: "#BILAXY/SCAM trả chị 2.000.000 USD em ơi??? Có muốn làm ăn ở Việt Nam nữa không? ".

Đáng chú ý, Facebook N.Tr. còn đăng bài đáp trả khi bị nhiều người nghi ngờ về khả năng có lợi nhuận khi đầu tư tiền ảo. “Đây là bao nhiêu tiền mà các em bảo chị không có tiền ????”.

Sau khi các nghệ sĩ đăng tải nội dung quảng bá liên quan đến tiền ảo, không ít người hâm mộ tỏ ra thất vọng. Người dùng K.N bày tỏ trên mạng xã hội: “Quá thất vọng về các nghệ sĩ”. Còn A.N. (người dùng facebook) chia sẻ: “Biết bao nhiêu mẹ bỉm sữa ở nơi quê nghèo, tin theo lời quảng cáo bán kem trộn, chơi tiền ảo rồi mất hết tiền. Khóc lên khóc xuống trên mạng".

Còn N.N. cũng bức xúc bình luận: "Việt Nam mình hình như không có quyền quản lý nội dung nghệ sĩ PR hay sao ấy, ít ra cũng phải phân biệt cái nào nên cái nào không nên để phạt răn đe nghệ sĩ chứ nhỉ".

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện tại, những bài viết này đã không còn xuất hiện nhưng nhiều người đã chụp lại những thông tin mà nghệ sĩ đăng tải về tiền ảo.

Trả lời Phóng viên Thanh Niên, lãnh đạo Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, cho biết "tiền ảo không được Nhà nước Việt Nam xem là tài sản và cho lưu thông. Mọi người nên cảnh giác khi bỏ tiền đầu tư tiền ảo. Công an đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư đồng tiền ảo nhưng nhiều người vẫn tham gia mua đồng tiền mà Việt Nam chưa công nhận. Mới đây, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo ứng dụng đầu tư tiền ảo Coolcat lừa đảo , với số tiền thiệt hại ước tính hàng trăm tỉ đồng".