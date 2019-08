Bắt tạm giam 2 người ném cát vào cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Thông tin ban đầu về vụ án, trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, cho biết khoảng 10 giờ ngày 2.8, Công an phường Cổ Nhuế 1 tiếp nhận đơn trình báo của ông Lê Văn Vàng (trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Công an quận Bắc Từ Liêm cũng nhận được tin báo qua điện thoại của chị Nguyễn Hồng Linh (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), trình báo về việc bị một nhóm người của bà Trần Kim Phượng, Chủ tịch HĐQT Công ty TDS, bắt giữ tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1.

Công an quận Bắc Từ Liêm và các ban, ngành, đoàn thể phường Cổ Nhuế 1 có mặt tại hiện trường và ghi nhận toàn bộ 4 cổng vào trường Pascal đều bị khóa. Lực lượng chức năng đã vận động, thuyết phục bảo vệ mở cửa nhưng nhân viên bảo vệ không cho mở.

Do tính cấp thiết của tin báo, nên lực lượng công an đã cắt khóa để vào giải quyết. Trong quá trình cắt khóa, bà Vũ Thị Liên (60 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì) đứng phía trong trường đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hồng bốc cát ném vào mắt lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đang làm nhiệm vụ cắt khóa.

Lực lượng công an quận đã bắt giữ bà Liên và bà Hồng. Trong quá trình bắt giữ, ông Đỗ Văn Hà đã chửi bới đe dọa lực lượng công an làm nhiệm vụ. Công an quận đã bắt giữ ông Hà, kiểm tra trong túi quần ông này có 1 con dao dài khoảng 25 cm. Cùng lúc này, con bà Trần Kim Phượng là Nghiêm Nhật Anh chạy đến dùng điện thoại quay video, đồng thời chửi bới, cản trở lực lượng công an đang thi hành công vụ, nên lực lượng công an bắt giữ Nhật Anh và đưa các đối tượng về trụ sở Công an quận để giải quyết.

Ngày 9.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm ra quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự chống người thi hành công vụ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng và Đỗ Mạnh Hà về tội chống người thi hành công vụ; ra lệnh tạm giam trong thời hạn 51 ngày. Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an giải cứu ai?

Trả lời báo chí, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, sau khi cắt cổng trường Pascal, đã giải cứu được 4 người, gồm: Nguyễn Hồng Linh, Tăng Văn Lương, Nguyễn Quý Hưng và Nguyễn Văn Dũng, đều là nhân viên do bà Lê Thị Bích Dung, Phó giám đốc Công ty TSD, quản lý.

Trả lời báo chí, trung tá Nguyễn Bình Ngọc cũng cho biết, việc khởi tố những người chống người thi hành công vụ nêu trên là trong trường hợp phạm tội bắt quả tang, cơ quan công an sẽ tiếp tục xem xét những người còn lại.

Hồ sơ bà Phương cung cấp cho biết, Công ty TDS Việt Nam do bà Nguyễn Thị Minh Tín làm giám đốc; bà Trần Kim Phượng là chủ tịch HĐQT; bà Lê Thị Bích Dung là phó giám đốc, cùng hợp tác đầu tư xây dựng dự án hệ thống trường học tại khu đất NT, TH1, TH2, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Từ năm 2016, các cổ đông TSD đã ký hợp đồng thỏa thuận phân chia quyền quản lý, sử dụng các khu đất trong dự án. Theo đó, nhóm cổ đông do bà Trần Kim Phương quản lý khu đất NT, TH1, nhóm cổ đông do bà Lê Thị Bích Dung quản lý, sử dụng lô đất TH2. Cũng từ năm 2016, bà Dung và bà Phương thỏa thuận hợp tác xây dựng trường học trên khu đất TH1. Tuy nhiên, quá trình hợp tác xảy ra tranh chấp, bà Phương khởi kiện bà Dung ra tòa. Tháng 3.2019, TAND quận Bắc Từ Liêm thông báo thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng kinh tế.

Các hồ sơ tài liệu do bà Trần Kim Phương cung cấp cho biết, khu đất TH1 là đang thuộc quyền quản lý, sở hữu hợp pháp của bà Phương, do tranh chấp nên người của bà Dung đã sang khu đất TH1. Đáng chú ý, từ ngày 29.7, bà Phương đề nghị công an đưa 2 người là nhân viên của nhóm bà Dung ra khỏi khu đất TH1. Tuy nhiên, đề nghị này không được đáp ứng rồi dẫn đến vụ việc giải cứu nêu trên.

Ngoài ra, bà Trần Kim Phương cũng trích xuất camera an ninh thể hiện chi tiết, khu đất TH1 có 3 cổng sắt, chỉ có cổng số 1 đóng, 2 cổng còn lại đều mở và mọi người có thể ra vào, nhưng cơ quan công an cố tình cho lực lượng cắt khóa cổng? Mặt khác, trước thời điểm lực lượng chức năng xuống hiện trường, công an phường gọi cho bà Phương nhưng không thông báo chi tiết sự việc. Từ đó, bà Phương cho rằng, hoạt động công vụ của lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm thiếu minh bạch, phục vụ cho ý đồ của người khác?

Trả lời hàng loạt câu hỏi này, ông Dương Văn Thuận, Trưởng Công an phường Cổ Nhuế 1, xác nhận trước khi lực lượng chức năng cắt khóa cổng TH1, cán bộ phường có gọi điện cho bà Phương nhưng ông không rõ trao đổi nội dung gì. Khi lực lượng chức năng đến nơi, do bảo vệ khu đất tại các cổng 2 và cổng 3 không cho vào nên lực lượng chức năng phải tiến hành cắt khóa cổng 1 và dẫn đến vụ việc chống đối người thi hành công vụ.

“Vì sao vụ bắt giữ người là nghiêm trọng nhưng công an không khởi tố mà lại khởi tố vụ án, khởi tố chống người thi hành công vụ? Vụ việc xảy ra là do mẫu thuẫn giữa 2 bên từ rất lâu, chúng tôi sẽ tiếp xem xét cả hành vi cố ý gây thương tích; bắt giữ người trái pháp luật”, trung tá Nguyễn Bình Ngọc nói.