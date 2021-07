Bắt tạm giam nữ nhân viên phòng công chứng về hành vi lừa đảo

Ngày 9.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thủy An (31 tuổi, trú thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.

Cơ quan CSĐT xác định số tiền mà Thủy An vay mượn mất khả năng chi trả là 10,5 tỉ đồng Ảnh: CTV

Theo cơ quan CSĐT, trước đây Thủy An làm việc tại một phòng công chứng tư nhân trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm, có quen biết nhiều người.

Ngoài giờ làm việc tại phòng công chứng, Thủy An còn tổ chức kinh doanh

Từ tháng 7.2019, do làm ăn thua lỗ, Thủy An đứng ra vay mượn của nhiều cá nhân, với tổng số tiền hơn 10,5 tỉ đồng để chi trả các khoản nợ trước đó; đồng thời mua bán bất động sản và tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 11.2020, Thủy An hoàn toàn mất khả năng chi trả nên những người cho Thủy An vay mượn đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc lừa đảo để xử lý theo quy định của pháp luật.