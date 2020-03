Bắt thêm 4 nghi can trong đường dây lừa bán thuốc giả

Chiều 26.3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng (đóng tại TT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai) cho biết, đơn vị đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để bàn giao 4 nghi can liên quan đến đường dây lừa bán thuốc giả xảy ra tại TP.Đà Lạt cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt điều tra, xử lý theo thẩm quyền.