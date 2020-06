Bất thường trong vụ thiếu nữ tâm thần bị 'hiếp dâm'

Ngày 31.5, bà V.T.Đ (67 tuổi, ngụ xã Hưng Long, H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết đã nộp đơn khiếu nại Công an H.Bình Chánh về việc không khởi tố vụ án “hiếp dâm” mà em N.K.D.M (sinh ngày 11.1.2002 - cháu ngoại bà Đ.) là nạn nhân lên Công an và Viện KSND TP.HCM.

Ngày 7.1.2019, bà Đ. đến Công an xã Hưng Long (H.Bình Chánh) tố cáo ông T.T.Ph (38 tuổi ngụ xã Hưng Long) hiếp dâm bé M.

Tháng 6.2018, ông Ph. tiếp tục qua nhà M. chơi và QHTD với M. Đến tháng 7.2018, em M. qua nhà ông Ph. (hai nhà gần nhau) để mua đồ tạp hóa. Tại đây, ông Ph. kéo M. ra phía sau nhà QHTD khoảng 10 phút. Sau đó Ph. đưa cho em M. 1 triệu đồng, nhưng M. không lấy, bỏ về nhà.

Đến ngày 7.1.2019, bà Đ. phát hiện em M. có nhiều biểu hiện khác thường nên dò hỏi. Biết việc em M. bị ông Ph. nhiều lần “hiếp dâm” nên bà Đ. đến Công an xã Hưng Long tố cáo.

Ngày 11.3.2019, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến nội dung tố cáo của bà Đ.

Theo Công an H.Bình Chánh, ông Ph. có hành vi giao cấu với M, nhưng tại thời điểm xảy ra vụ việc, M. đã trên 16 tuổi và không có cơ sở xác định việc giao cấu trên là trái ý muốn của M. Thông báo không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc là khi nào và cho rằng hành vi của ông Ph. là không cấu thành tội phạm. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự

Ngày 15.3.2019, Viện KSND H.Bình Chánh cũng có kết luận kiểm sát về việc thống nhất quyết định không khởi tố vụ án hình sự nói trên.

Theo bà Đ., em M. không biết mặt bố từ lúc nhỏ, mẹ qua đời từ năm 2014 nên M. ở chung với bà. Từ nhỏ M. thường xuyên bị co giật, khờ khạo và nhận thức rất kém. “Cháu tôi mồ côi, khờ khạo từ nhỏ vậy mà sao nhẫn tâm dụ dỗ thực hiện hành vi đồi bại với nó. Tại sao công an không khởi tố vụ án, không đưa cháu tôi đi giám định tâm thần trong quá trình điều tra?”, bà Đ. bức xúc và cho biết thêm việc M. bị động kinh, khờ khạo, nhận thức kém từ nhỏ bà đã khai tại công an lúc bà trình báo vụ việc.