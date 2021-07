Bế mạc kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa XV: Thêm quyền để Chính phủ chống dịch

Mục tiêu trước hết, trên hết là bảo vệ sức khỏe nhân dân Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, QH khóa XV chiều 28.7, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết, đây là kỳ họp có nhiều nội dung rất quan trọng, diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại TP.HCM cùng một số tỉnh phía nam và có nguy cơ lan rộng. Trước tình hình đó, QH đã rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến và chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trình QH bổ sung vào Nghị quyết chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng và các địa phương trong phòng, chống dịch, kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới. “Điều đó cho thấy QH, các vị đại biểu QH đã lắng nghe hơi thở của cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, chia sẻ, sát cánh, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị , Chính phủ và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân”, ông Huệ nhấn mạnh và khẳng định kỳ họp thứ nhất QH khóa XV đã kết thúc rất tốt đẹp, là khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới. Chiều 28.7, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, về danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo đó, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ , là Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Các ủy viên gồm: Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Lê Hiệp