Bị đâm chết khi can ngăn chồng đánh vợ: ‘Cớ sao làm ơn lại mắc oán’

Chiều 12.9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan vụ một bảo vệ của Trung tâm Y tế (TTYT) H.Quế Sơn (Quảng Nam) bị đâm chết khi can ngăn chồng đánh vợ, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lương Ngọc Thuận (21 tuổi, ở xã Quế An, H.Quế Sơn) để điều tra tra về hành vi giết người. Đồng thời, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Anh Trần Phước Thái Bình, con trai ông Hùng, đau buồn kể lại sự việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng

5 ngày sau khi xảy ra sự việc đau lòng, chiều 12.9, chúng tôi tìm về căn nhà cấp 4 của ông Trần Phước Hùng (62 tuổi) ở TT.Đông Phú, H.Quế Sơn. Ông Hùng là nhân viên bảo vệ tại TTYT H.Quế Sơn, bị Lương Ngọc Thuận đâm tử vong khi ông can ngăn Thuận đánh vợ vào tối 7.9.

Ngồi bần thần, liên tục nhìn vào di ảnh cha, anh Trần Phước Thái Bình (34 tuổi, con trai ông Hùng) vẫn chưa nguôi đau buồn trước sự ra đi đột ngột của cha mình. “Sáng nay (sáng 12.9 - PV), tôi cùng người thân, hàng xóm đã đưa cha về với đất mẹ. Sự ra đi của cha quá đột ngột, ai cũng bất ngờ. Nhiều người thân trong gia đình đến thời điểm này vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng này”, anh Bình nghẹn ngào.

Nghi can Lương Ngọc Thuận Ảnh: Công an Quảng Nam cung cấp

"Phải xử nghiêm hành động bất nhân..."

Theo anh Bình, tối 7.9, anh đang ở nhà bạn chơi thì nhận được điện thoại nói cha bị đâm, nằm gục tại TTYT H.Quế Sơn. Khi anh Bình chạy về thì thấy cha đang nằm ở phòng cấp cứu, trên người bê bết máu. Ngay sau khi sơ cứu tại TTYT H.Quế Sơn, ông Hùng được chuyển ra một bệnh viện tại TX.Điện Bàn, sau đó tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông Hùng tử vong trên đường đi.

“Thời điểm đó cũng đã đêm tối, do bị đâm hai nhát từ phía sau và quá bất ngờ nên ba tôi đã trở tay không kịp... Gia đình chúng tôi yêu cầu pháp luật phải xử nghiêm hành động bất nhân này”, anh Bình nói.

"Cớ sao anh tôi làm ơn lại mắc oán thế này"

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của anh trai mình, chị Trần Thị Nữ (36 tuổi, em gái ông Hùng), cho hay ngày xảy ra sự việc là ngày trực của anh trai mình. Tối 7.9, chị L.T.T.T (18 tuổi, vợ Thuận) đang chăm con ốm tại Khoa Nhi, thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên Thuận lôi vợ ra giữa sân của TTYT H.Quế Sơn rồi đánh vợ.

TTYT H.Quế Sơn nơi xảy ra sự việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

“Thấy vậy, anh tôi chạy đến nhắc nhở và vào can ngăn không cho Thuận đánh T. Khi anh tôi quay lưng đi, thì bất ngờ Thuận rút dao đâm hai nhát từ phía sau khiến anh gục xuống”, chị Nữ nói trong nước mắt.

Chị Nữ nghẹn ngào nói thêm: “Chỉ vì can ngăn người ta đánh vợ mà anh tôi lại mất đi cả mạng sống. Anh tôi ra đi quá đột ngột và rất oan ức. Cớ sao anh tôi làm ơn lại mắc oán thế này”.

"Ông Hùng là một người hiền lành"

Ông Đinh Hữu Long, Giám đốc TTYT H.Quế Sơn, cho biết theo một số cán bộ tại TTYT H.Quế Sơn kể lại, vào lúc 20 giờ 30 ngày 7.9, Thuận ghen tuông và nghi ngờ vợ đang quan hệ bất chính với bạn mình nên lấy điện thoại của vợ nhắn tin cho người này đến bệnh viện. Trước khi thanh niên kia đến, thì Thuận ra trước cửa TTYT H.Quế Sơn mua một cơn dao thủ sẵn trong người.

Khi người đàn ông kia đến thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thuận rút dao ra uy hiếp, khống chế và yêu cầu vợ cùng thanh niên kia ngồi lại một chỗ với mục đích tra hỏi cho rõ ràng về mối quan hệ của hai người này.

Cũng theo ông Long, ông Hùng làm bảo vệ theo dạng hợp đồng với TTYT H.Quế Sơn được khoảng 10 năm nay. Ông Hùng hiện đang sống với vợ và một người con trai. Vợ nạn nhân thì buôn bán lặt vặt, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn.

“Ông Hùng là một người hiền lành, sống rất tốt, lại làm việc rất có trách nhiệm. Sự ra đi đột ngột của ông khiến tất cả cán bộ, nhân viên tại TTYT thương tiếc. Hiện TTYT bước đầu cũng đã hỗ trợ gia đình một ít tiền để lo hậu sự. Sắp tới chúng tôi tiến hành họp cơ quan rồi sẽ hỗ trợ thêm cho gia đình ông Hùng”, ông Long nói.