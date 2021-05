Bí thư Đà Nẵng: Gỡ vướng quản lý đất đai để khơi thông nguồn lực phát triển

Trình bày chương trình hành động, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết Đà Nẵng đang tiến hành cuộc bầu cử trong bối cảnh cả hệ thống chính trị và người dân TP.Đà Nẵng quyết tâm vượt qua khó khăn trước đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 3 trên địa bàn. Do đó, Bí thư Đà Nẵng rất mong nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của cử tri và người dân để tổ chức thành công cuộc bầu cử, sớm kiểm soát được dịch bệnh.

Đáng chú ý, trong chương trình hành động, Bí thư Đà Nẵng khẳng định sẽ phát huy tốt các vai trò, qua đó đề xuất các cơ chế, chính sách để xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực; trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Trong vai trò là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nhất là những vấn đề thiết yếu liên quan đến cuộc sống của mỗi người dân, như: xử lý môi trường, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, xây dựng các thiết chế văn hóa và chỉnh trang đô thị.

“Đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng; quan tâm củng cố quốc phòng - an ninh; phòng, chống tội phạm và tham nhũng, tiêu cực; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố để mỗi người dân thật sự có được môi trường sống an toàn, bình yên”, ông Quảng nói.