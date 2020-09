Bí thư Đà Nẵng ký chỉ thị yêu cầu 'quản lý chặt chẽ người nước ngoài'

Chiều 3.9, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Bí thư Trương Quang Nghĩa vừa ký chỉ thị về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay.

Theo Thành ủy Đà Nẵng, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đợt bùng phát từ cuối tháng 7.2020 diễn ra nghiêm trọng hơn , ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân trên địa bàn TP.

“TP đã có đủ năng lực kiểm soát, xét nghiệm, điều trị và phòng, chống dịch; duy trì tương đối hoạt động sản xuất, thực hiện nhiều biện pháp, chính sách hỗ trợ, đảm bảo đời sống nhân dân và giữ vững trật tự an toàn xã hội”, chỉ thị nêu.

Tuy nhiên, Thành ủy Đà Nẵng cũng nhìn nhận, theo nhận định và dự báo của các tổ chức và chuyên gia y tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, bùng phát và khả năng tiếp tục kéo dài, tác động tiêu cực đến nhiều mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, ban, ngành, đoàn thể TP cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, có biện pháp thích ứng, “ chung sống ” an toàn với dịch đồng thời, phải duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.