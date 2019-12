Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội vẫn đang sử dụng phần mềm Nhật Cường cung cấp

Cũng bên lề phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết vắn tắt: “ Sau động thái của Bộ Công an thì đương nhiên Sở sẽ chỉ đạo rà soát lại công tác đấu thầu . Đó là việc đương nhiên, phải có rà soát và báo cáo Thành ủy, UBND TP để xin chỉ đạo”.

Khi được hỏi rộng thêm, ông Quyền “mời (PV) đến Sở để phân công anh em cung cấp thông tin”.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 29.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bổ sung sau khi mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software).

Cụ thể, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can: Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội; Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh).