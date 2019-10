Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu kỷ luật Chủ tịch huyện 'bất lực' giữ rừng

Yêu cầu kỷ luật Chủ tịch UBND huyện Ia Pa

Ngày 26.10, theo nguồn tin Thanh Niên, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, đứng đầu là Bí thư Dương Văn Trang yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch huyện Ia Pa Nguyễn Thế Hùng.

Lý do ông Nguyễn Thế Hùng buông lỏng công tác chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng để xảy ra phá rừng, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Ia Pa.

Từ chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai giao các đơn vị trực thuộc, tham mưu, đề xuất quy trình xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch huyện Ia Pa.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho biết ông Nguyễn Thế Hùng có vi phạm, có khuyết điểm; theo đó tùy theo mức độ vi phạm nặng, nhẹ sẽ đưa ra hình thức xử lý tương ứng.

Ông Nguyễn Thế Hùng là cán bộ thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai quản lý.

Để mất rừng liên tục , Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai cũng yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Huyện Ủy Ia Pa.

Việc xử lý trách nhiệm Chủ tịch huyện Ia Pa được xem là động thái cứng rắn của ông Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội nghị giao ban về công tác Phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019.

Các gốc chặt với đường kính gần 0,5 m Ảnh: Công an cung cấp

Nhiều cán bộ nhận kỷ luật khiển trách, cảnh cáo

Từ chỉ đạo của tỉnh, huyện Ia Pa phát hiện Công ty TNHH MTV Lâm Anh Gia Lai (viết tắt Công ty Lâm Anh Gia Lai) có chứa 8,153 m3 gỗ không phù hợp với hồ sơ, bảng kê lâm sản.

Lần theo dấu vết Công ty Lâm Anh Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Ia Pa, Viện KSND huyện Ia Pa, Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa và Công an xã Ia Kdăm phát hiện tại Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, hiện trường có 133 gốc chặt hạ cây rừng trái phép. Các gốc chặt có đường kính 11 - 34 cm, chiều cao gốc chặt từ 08 - 150 cm, chủng loại gỗ căm xe, cà chít nhóm 2 - 3. Thân gỗ đã bị lấy ra khỏi hiện trường chỉ còn lại cành, bìa, ngọn không còn chất lượng sử dụng. Khối lượng gỗ bị thiệt hại ước tính 8,593 m3. Đối với 8,153 m3 tại Công ty Lâm Anh Gia Lai không có hồ sơ, đã bị công an huyện Ia Pa và Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa tạm giữ để điều tra.

Để xảy ra phá rừng, ông Hà Quang Tuyến, Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Ia Pa nhận khuyết điểm trước Ban Thường vụ huyện Ủy Ia Pa, UBND huyện Ia Pa. Ông Dương Sỹ Anh, kiểm lâm viên địa bàn xã Ia Kdăm bị kỷ luật khiển trách. Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố, ông Nay Ú, nhận hình thức kỷ luật khiển trách; ông Trần Văn Tuấn, Trạm trưởng trạm quản lý rừng xã Ia Kdăm, bị kỷ luật cảnh cáo cùng 3 cán bộ của trạm bị kỷ luật khiển trách.

Tập thể Công an huyện Ia Pa nhận trách nhiệm tập thể vì thiếu quyết liệt chỉ đạo trong đấu tranh phòng chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép; phê bình Đội cảnh sát giao thông trật tự, Đội điều tra tổng hợp vì chưa thực hiện hết chức trách được giao.

Ngoài ra, tập thể lãnh đạo, Chủ tịch UBND xã Ia Kdăm cùng ông Ksor Khiêm, Trưởng công an xã Ia Kdăm nhận hình thức kỷ luật khiển trách, do chưa thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra xử lý các vi phạm trên địa bàn xã.

Để xảy ra nạn phá rừng tại địa bàn, UBND huyện Ia Pa chỉ nhận thiếu sót, khuyết điểm trước UBND tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai không đồng ý với hình thức xử lý như trên, yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Nguyễn Thế Hùng và Ban Thường vụ Huyện Ủy Ia Pa.