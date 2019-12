Bình Thuận bắt giám đốc công ty vẽ dự án 'ma' lừa đảo

Cơ quan CSĐT vào TP.HCM để thực hiện lệnh bắt, sau đó di lý bị can Nguyễn Hữu Kha (29 tuổi, H.Bắc Bình, Bình Thuận) về nhà riêng của ở xã Sông Lũy (H.Bắc Bình) để khám xét. Bị can Kha là Giám đốc Công ty CP đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát, có trụ sở tại Q.9 (TP. HCM), mở chi nhánh văn phòng tại đường Trương Hán Siêu, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết (Bình Thuận). Qua điều tra ban đầu của công an, công ty của Kha chưa có bất cứ dự án bất động sản nào được cấp có thẩm quyền ở địa phương cấp phép, phê duyệt. Nhiều dự án 'ma ' do Nguyễn Hữu Kha “vẽ” ra tại các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, TP.Phan Thiết rồi rao bán tràn lan trên các phương tiện, mạng xã hội Các dự án "ma" của Kha đều mang tên rất “kêu” như City 1, City 3, Hàm Liêm 1, Hàm Liêm, Phong Nẫm, hay Hưng Thịnh Phát Residence, Ma Lâm Diamond. Tuy nhiên, khách hàng phát hiện các khu vực này đều là đất nông nghiệp, chưa được cơ quan nào cấp phép làm dự án. Một lô đất nền được công ty của Kha rao bán từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng, đã được hàng trăm khách hàng đến đặt cọc với khoản tiền từ 40 đến 70%, thậm chí nhiều khách hàng đã nộp tới 90% tiền trị giá lô đất cho công ty của Kha.

Sau khi phát hiện các dự án của Kha đều là dự án “ảo” , nhiều khách hàng đã kéo đến trụ sở Văn phòng của Công ty CP đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát ở TP.Phan Thiết đòi lại tiền. Thậm chí khách hàng còn đến trụ sở công ty ở TP.HCM giăng băng rôn đòi tiền , gây mất an ninh trật tự.

Sau khi bị người dân tố cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Công an tỉnh, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các hoạt động bất minh của công ty do Kha làm giám đốc. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã phong tỏa tài khoản của Nguyễn Hữu Kha tại ngân hàng.