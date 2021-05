Bộ Công an hợp tác truyền thông với 8 cơ quan báo chí

Chiều 11.5, Bộ Công an đã tổ chức cuộc tọa đàm "tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí với công an nhân dân".

Tăng cường phối hợp để đi vào chiều sâu

Cuộc tọa đàm do thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì, với sự tham gia của đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và 8 cơ quan báo chí ngoài ngành công an.

Theo trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông công an nhân dân (CAND), Bộ Công an, từ trước đến nay báo chí nói chung luôn có sự đồng hành với lực lượng công an trong việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn liền với hoạt động của ngành, song lãnh đạo Bộ Công an cho rằng các hoạt động cần được tăng cường phối hợp để đi vào chiều sâu. Chính vì thế, Bộ Công an đã chủ trương hợp tác với các cơ quan báo chí ngoài lực lượng CAND, trước mắt hợp tác với 8 cơ quan báo chí có số lượng độc giả lớn, được các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên theo dõi truy cập, gồm: Đài truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam; Báo Nhân Dân; Báo điện tử Việt Namexpress; Báo điện tử Vietnamnet; Truyền hình Thông tấn; Báo Thanh Niên và Báo Tuổi Trẻ TP.HCM.

Nhà báo tích cực tuyên truyền thành quả của ngành công an

Tại cuộc tọa đàm, đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cung cấp nhiều thông tin liên quan đến tình hình phòng chống tội phạm , các chủ trương lớn của ngành công an trong thời gian tới, như: đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; những chiến công, thành tích của CAND trong đấu tranh phòng chống tội phạm...

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), cho rằng thời gian qua “nhiều vụ điều tra, thâm nhập thực tế của nhà báo góp phần với lực lượng công an khám phá phanh phui các hoạt động tội phạm”. Tướng Hà nhận định, trong thực hiện mục tiêu kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự xuống dưới 5%, Bộ Công an xác định giải pháp quan trọng nhất là phòng ngừa xã hội mà trong đó hoạt động tuyên truyền được coi là trọng tâm. Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT (C01), Bộ Công an, nhìn nhận thời gian qua báo chí là một nguồn tin tố giác tội phạm tích cực đối với lực lượng công an.

Tại cuộc tọa đàm, nhà báo Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên , bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch hợp tác truyền thông giữa Bộ Công an với các cơ quan báo chí, và cho hay với các công cụ thăm dò dư luận do Báo Thanh Niên phát triển cho thấy niềm tin, sự ủng hộ của dư luận đối với ngành công an ngày càng tích cực. “Báo chí cũng ghi nhận sự quyết liệt của Bộ Công an không chỉ trong hoạt động phòng chống tội phạm qua từng vụ án, vụ việc mà còn là quyết liệt trong đổi mới về công nghệ thông tin , cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân”, ông Nguyễn Quang Thông nói.

Nhà báo Nguyễn Quang Thông cũng đề nghị trong hoạt động phối hợp giữa Bộ Công an và các cơ quan báo chí, ngoài tinh thần “đồng thanh tương ứng” cần tính đến những yếu tố đặc thù, đặc điểm của từng cơ quan báo chí, loại hình báo chí. Trong đó Báo Thanh Niên sẽ chủ trương thông tin các hoạt động của ngành gắn với giới trẻ - vốn là đối tượng độc giả của báo.

Cùng quan điểm, nhà báo Phạm Hiếu, Tổng biên tập Báo VnExpress, cho rằng giữa báo chí và các cơ quan nghiệp vụ Bộ Công an cần có sự phối hợp về thông tin kịp thời hơn, tránh tình trạng dư luận bị dẫn dắt bởi mạng xã hội với nhiều thông tin thiếu kiểm chứng như hiện nay. Đại diện các cơ quan báo đài khác cũng đã góp ý, đề xuất các giải pháp thiết thực để việc hợp tác truyền thông đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã cung cấp thông tin về những hy sinh, vất vả của cán bộ chiến sĩ toàn ngành công an thời gian qua, phân tích những vấn đề về an ninh phi truyền thống trong đời sống kinh tế - xã hội hiện nay. Ông cũng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị từ đại diện các cơ quan báo chí và cho biết Bộ Công an sẽ sớm có chủ trương về cơ chế phối hợp để thực hiện cơ chế hợp tác truyền thông phù hợp và hiệu quả.