Bộ Công an phá án xâm hại tình dục từ cảnh báo của Bộ An ninh Mỹ

Chia sẻ tại hội thảo “Phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và trong cơ sở sở giáo dục ” do Đoàn giám sát của Quốc hội về phòng, chống xâm hại trẻ em tổ chức sáng 13.1, ông Phan Mạnh Trường, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, nêu quan điểm: quyền tiếp cận, tiếp xúc của trẻ em với internet là quyền lợi chính đáng. Do đó, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chính là làm cho môi trường mạng lành mạnh, trong sạch để khi trẻ em tiếp cận thì hưởng lợi ích nhiều mà tác động tiêu cực ít.