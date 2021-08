Bộ đội đi chợ giúp dân, lựa kỹ từng món như mua cho gia đình mình

Khoảng 7 giờ 30 ngày 26.8, bộ đội thuộc Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 có mặt tại trụ sở UBND P.8, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) để nhận đơn hàng và đi chợ giúp người dân

Bộ đội đi chợ hộ dân, chuyển giúp siêu thị hàng ngàn combo mỗi ngày

Ông Nguyễn Trần Nam Anh – Phó chủ tịch P.8 (Q.Phú Nhuận) cho biết phường có 2.444 hộ dân ở 43 tổ dân phố. Mỗi sáng thứ hai, cán bộ phường phát phiếu mua hàng cho từng hộ dân và thu lại vào chiều cùng ngày để lên đơn hàng sáng hôm sau đi chợ. Trên mỗi phiếu, có từng combo hàng hóa gồm rau củ, thịt, trứng… và các mục điền nhu yếu phẩm khác cho người dân lựa chọn.

Chiến sĩ lựa chọn thực phẩm theo đơn hàng của người dân ẢNH: ĐÀO NGUYÊN

“Mỗi ngày trong tuần có khoảng 8 tổ dân phố được nhận hàng hóa đã đặt mua với phường. Tùy vào số lượng các đơn hàng, các cán bộ của phường sẽ chủ động sắp xếp để hàng hóa sớm được giao đến các hộ dân. Theo dự tính của phường, mỗi ngày có khoảng 200 đơn hàng nên hoạt động chuẩn bị hàng hóa diễn ra liên tục trong ngày. Nhờ lực lượng bộ đội mà việc đi chợ mua hàng cũng như các hoạt động hỗ trợ người dân được hoàn thành nhanh chóng hơn”, ông Nam Anh nói.

Chiến sĩ cẩn thận chọn từng bó rau phù hợp với nhu cầu của người dân ẢNH: ĐÀO NGUYÊN

Sau khi nhận đơn hàng, các chiến sĩ đến siêu thị để mùa hàng giúp người dân, chọn từng món rau, thịt, cá… Chiến sĩ Võ Nguyễn Hoàng Minh (21 tuổi) nhận mua các đơn hàng thịt, cá, cho biết: "Tôi mua hàng lựa kỹ từng món một, cái gì không biết thì hỏi các chị để nhờ chỉ giúp. Người dân chào đón chúng tôi rất thân thiện, giúp được họ là tôi thấy hạnh phúc. Mong dịch sớm qua đi, mọi người mạnh khỏe, được trở lại những ngày tháng bình thường như trước đây".

Về địa bàn P.8, Q.Phú Nhuận từ tối 23.8, anh Hoàng Minh cho biết anh đảm nhận nhiều công việc như đi chợ, đi gửi rau cho người dân, soạn túi quà an sinh… Hoàng Minh và đồng đội dậy từ 5 giờ sáng hàng ngày như trong quân ngũ, để chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ người dân.

“Ra nhận rau cô chú ơi, con để trước cửa”

Mua hàng xong tại siêu thị, các chiến sĩ kẹp hóa đơn cẩn thận kèm từng túi hàng. Khoảng 9 giờ, sau khi các đơn hàng đã được kiểm tra đủ thông tin hàng hóa, các chiến sĩ xách từng túi đi bộ vào hẻm nhỏ để giao cho người dân.

Sau khi kiểm tra đủ thông tin, các chiến sĩ mang những túi hàng vào hẻm nhỏ để giao cho người dân ẢNH: ĐÀO NGUYÊN

Đến trước hẻm 129 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, các chiến sĩ gọi tên của người dân trên hóa đơn để ra nhận hàng. Bà Trần Anh Thoa (ngụ Q.Phú Nhuận) ra nhận hàng, chia sẻ: “Từ lúc có dịch đến nay tôi đã hạn chế ra đường. Tôi rất sợ phải đi siêu thị vì tiếp xúc nhiều người dễ bị lây nhiễm. Nhờ có các cán bộ phường, bộ đội hỗ trợ người dân đi chợ nên trong thời gian giãn cách, gia đình tôi không bị thiếu thực phẩm".

Bà Trần Anh Thoa nhận hàng đặt mua, trên mỗi gói hàng đều có dán thông tin người nhận và hóa đơn tính tiền rõ ràng ẢNH: ĐÀO NGUYÊN

"Hàng tôi đặt 2 ngày trước hôm nay đã có. Trong lúc dịch bệnh như thế này, có thực phẩm đầy đủ là mừng lắm rồi. Tôi thấy hoạt động của phường, của các anh bộ đội như vậy là quá tốt. Mong mọi người giữ sức khỏe và dịch bệnh nhanh chóng qua đi”, bà Thoa nói rồi rối rít cảm ơn các chiến sĩ.

Ngoài đi chợ giúp người dân, các chiến sĩ còn tham gia đưa thực phẩm đến các hộ dân khó khăn ẢNH: ĐÀO NGUYÊN

Ngoài việc đi chợ giúp người dân 1 lần/tuần, các chiến sĩ còn soạn các túi quà gồm rau củ, quả, mì gói, gạo, dầu ăn… để gửi đến các hộ dân khó khăn. Sau khi giao các đơn hàng đi chợ hộ, các chiến sĩ tiếp tục trao quà cho người dân. Mỗi túi rau, củ, quả được đặt trước cửa kèm theo lời gọi gần gũi: “Ra nhận rau cô chú ơi, con để trước cửa nha”.

Người dân nhận quà rau, củ, quả từ các chiến sĩ ẢNH: ĐÀO NGUYÊN

Thoáng thấy túi rau xanh vừa đặt trước cửa nhà, bà Lại Thị An (77 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) vui vẻ ra nhận và cảm ơn. Bà An cho biết, bà đang sống cùng con gái và cháu ngoại. Trước dịch bà có một quầy bán cà phê nước ngọt có đồng ra đồng vô mua mớ rau, tí thịt; do dịch nên con gái bà là giáo viên dạy vẽ cũng đang tạm nghỉ việc.

“Dịch quá nên con gái phải nghỉ làm, ở nhà thời gian thì xin đi làm tình nguyện viên . Tôi với cháu ngoại ở nhà ăn uống đơn giản, rau cháo qua ngày. Nhờ có phường hỗ trợ giúp đỡ, túi rau này ăn được 3 bữa. Thôi vậy cũng mừng chứ giờ muốn thịt cá như hồi trước cũng khó”, bà An nói rồi gật đầu chào các anh bộ đội thêm lần nữa mới vào nhà.

Lực lượng quân đội đang tiếp tục hỗ trợ công tác chống dịch tại TP.HCM, các anh bộ đội trẻ vẫn đang hằng ngày tỏa ra đi chợ giúp dân, gửi túi an sinh cho gia đình khó khăn trên nhiều địa bàn.