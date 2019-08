Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Xem xét tính an toàn khi dùng Zalo làm dịch vụ công trực tuyến'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết sẽ đề nghị Bộ TT-TT kiểm tra, đánh giá tính bảo mật, an toàn của mạng xã hội Zalo, khi thời gian qua một số tỉnh dùng mạng này để thực hiện một số công việc khi triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Một trong những nội dung được đề cập nhiều tại hội nghị là tính thiếu đồng nhất trong việc lựa chọn nền tảng công nghệ để triển khai các dịch vụ công trực tuyến, khiến cho tính đồng bộ, chia sẻ bị hạn chế, thậm chí là nguy cơ chưa đảm an an ninh, an toàn thông tin.