Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đảm bảo an ninh mạng để xây dựng Chính phủ điện tử

Sáng nay, 29.11, Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2019 với chủ đề “Nâng tầm an toàn, an ninh mạng quốc gia trong kỷ nguyên số” đã khai mạc, với sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng và hơn 700 lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, nhiều tập đoàn lớn về công nghệ thông tin hàng dầu trên thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam bước vào không gian mạng với cuộc cách mạng số, không gian mạng là tương lai thịnh vượng của đất nước. Bảo đảm an toàn, an ninh không gian mạng đồng nghĩa với xây đắp cho tương lai, giúp đất nước thịnh vượng hơn. An toàn, an ninh mạng là điều kiện cơ bản, yếu tố sống còn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Vì vậy, theo Bộ trưởng, trước hết phải thay đổi cách nghĩ, không nên giấu khi bị tấn công mạng . Theo đó, phát triển công nghệ thông tin phải song hành cùng an toàn, an ninh mạng. Trong mọi dự án công nghệ thông tin đều phải có cấu phần an toàn, an ninh mạng như một cấu phần bắt buộc. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, tỷ lệ chi cho an toàn, an ninh mạng tối thiểu 10% tổng kinh phí chi cho công nghệ thông tin. Ở Việt Nam hiện nay, tỷ lệ này đang ở mức dưới 5%.

Đồng thời, các cơ quan, tổ chức cũng cần chia sẻ thông tin về các cuộc tấn công mạng, thay vì giữ kín như trước đây.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng, Việt Nam cần phải có một mạng lưới chuyên gia và đơn vị chuyên trách dưới sự điều phối của cơ quan chức năng. Khi sự cố xảy ra với một đơn vị, các đơn vị cùng coi đây là trách nhiệm của mình, sẵn sàng tham gia ứng cứu theo sự điều phối chung, vì một không gian mạng an toàn hơn cho tất cả chúng ta.

Thứ hai, theo Bộ trưởng, phải thay đổi trong cách làm, chú trọng đầu tư đến con người, thay vì giải pháp và quy trình như trước đây. Mỗi cơ quan, tổ chức cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý, cân đối cả 3 yếu tố này.

Bộ Thông tin - Truyền thông cũng sẽ giao Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin thực hiện giám sát quốc gia trên không gian mạng để phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng.

Thứ ba, về việc nâng cao tiềm lực an toàn, an ninh mạng quốc gia, Việt Nam cần phải làm chủ công nghệ để bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Cơ quan, tổ chức nhà nước phòng, chống tấn công mạng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm “Make in Vietnam”.

Tới đây, Bộ Thông tin - Truyền thông sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho các doanh nghiệp tiên phong nhằm phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam phục vụ chính phủ điện tử, đô thị thông minh và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, Việt Nam cần tham gia tích cực, đóng góp thiết thực hơn cho các hoạt động an toàn, an ninh mạng quốc tế, đặc biệt đối với các hoạt động do Liên minh Viễn thông thế giới khởi xướng.

Từ đó, tạo ra một không gian mạng Việt Nam an toàn, chia sẻ thông tin, tổ chức các sự kiện khu vực và quốc tế , đóng góp cho thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp lớn mạnh, sản phẩm an toàn, an ninh mạng chất lượng cao là phương pháp tốt nhất để thực hiện mục tiêu này.