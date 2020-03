Ca bệnh Covid-19 thứ 31 tại Việt Nam

Chiều 9.3, Bộ Y tế đã công bố thêm một bệnh nhân Covid-19. Đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 31 tại Việt Nam.

Trước BN thứ 31 này, đã có 11 trường hợp nhập cảnh trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 31 BN Covid-19, trong đó 16 BN đã bình phục, ra viện. Trong số 15 BN đang được điều trị cách ly, có 12 BN về cùng chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines. Với BN thứ 17 (N.H.N, 26 tuổi, cư trú tại P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội) được xác định dương tính hôm 6.3, đã có 2 người lây nhiễm thứ phát từ BN này.

Ngày 9.3, theo ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, những người tiếp xúc gần với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Nghệ An đã được hướng dẫn cách ly tại nhà 14 ngày.

Trước đó, từ chiều 5.3 đến hết ngày 6.3, ông Nguyễn Chí Dũng vào Nghệ An dự lễ công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Trung, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Sáng 6.3, ông Dũng cùng đoàn công tác của Bộ và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến H.Nam Đàn thăm 2 mô hình kinh tế hộ gia đình ở xã Thượng Tân Lộc, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh . Chiều cùng ngày, ông Dũng cùng đoàn công tác khảo sát các dự án giao thông tại TP.Vinh và H.Nghi Lộc, Nghệ An.