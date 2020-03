Cà Mau: Mang súng đi giải quyết mâu thuẫn sau khi đánh nhau

Ngày 31.3, theo tin từ Công an H.Phú Tân (Cà Mau), đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Minh Thoại (29 tuổi, ngụ ấp Thứ Vải A, xã Tân Hưng Tây, H.Phú Tân) việc mang súng đi giải quyết mâu thuẫn

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Dũng (hàng xóm Thoại) đi ngang qua yêu cầu Thoại mở karaoke và nói chuyện nhỏ lại. Sau đó giữa Thoại và ông Dũng xảy ra cự cãi, đánh nhau. Lúc này, có 2 người khác chạy đến, dùng cây đánh Thoại nhưng được mọi người can ngăn.

Bị đánh, Thoại lấy khẩu súng tự chế đi qua nhà ông Út Măng (gần nhà Thoại) tìm những người đã đánh mình để "ăn thua đủ". Do ông Út Măng ngăn cản nên Thoại không vào nhà được, Thoại cầm súng đứng trước nhà ông Út Măng bắn chỉ thiên 1 phát để đe dọa.

Khi Công an xã Tân Hưng Tây đến hiện trường thì Thoại ném súng xuống sông (trước nhà ông Măng - PV). Sau đó, Công an H.Phú Tân tìm được khẩu súng Thoại ném xuống sông, có đạn bên trong, loại đạn được xác định dùng cho súng M1911 (một loại súng thể thao ). Thân súng làm bằng kim loại, nòng súng dạng tròn đường kính 10 cm, thân súng có chữ BARKER USA.

Thoại khai với cơ quan công an súng do Thoại tự chế khi còn ở P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Thân súng làm bằng thân cây kìm bấm, các phụ kiện khác do Thoại tự tìm kiếm và tìm cách làm qua mạng.

Còn đạn thì Thoại mua qua mạng nhưng không nhớ địa chỉ, giao dịch gián tiếp với một người nam qua điện thoại. Thoại mua 5 viên, mỗi viên giá 80.000 đồng. Sau khi mua, Thoại bắn "thử nghiệm" 2 viên tại Đồng Nai nhưng không nổ. Khi về H.Phú Tân sống, Thoại mang súng và 3 viên đạn còn lại theo. Thoại cho biết mục đích "chế tạo" súng để bắn chim, cò.