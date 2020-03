Bình Định dừng các hoạt động karaoke, vũ trường, massage… vì lo ngại dịch Covid -19

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cũng giao nhiệm vụ cho công an các địa phương trong tỉnh, các phòng chức năng thành lập đoàn kiểm tra và chỉ đạo lực lượng công an xã, phường, thị trấn tổ chức “rà từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú trên địa bàn. Đến ngày 25.3, số lượng người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định với mục đích du lịch, thăm người thân, thương mại... khoảng 100 người trong tình trạng sức khỏe bình thường, có xác nhận y tế.