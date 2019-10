Cán bộ Cao Bằng nhận quà tặng ô tô hơn 3,7 tỉ đồng

Thanh tra Chính phủ vừa hoàn tất báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 trình Chính phủ để gửi tới kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Một trong những nội dung đáng chú ý, theo báo cáo này, là việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp lễ, tết.

Đã có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị 4,172 tỉ đồng , trong đó, có 2 trường hợp nhận quà tặng không đúng quy định, đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 5 người, khiển trách 1 người và sa thải 1 người vi phạm quy định.

Cụ thể, Thái Bình có 2 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng, Tiền Giang có 1 trường hợp với 50 triệu đồng, Vĩnh Phúc có 1 trường hợp nhận 120 triệu đồng.

Theo báo cáo, 2 trường hợp nhận quà không đúng quy định gồm: TP.HCM có 1 trường hợp với số tiền 150 triệu đồng và Cao Bằng có 1 trường hợp nhận tài sản là ô tô trị giá 3,72 tỉ đồng.

Liên quan đến việc nộp lại quà tặng, Chính phủ đã rà soát, ban hành quy định mới về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng; quy định người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dưới mọi hình thức nếu liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo đúng quy định. Người vi phạm quy định về nhận, tặng quà thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức viên chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Còn tình trạng nhầm lẫn xử lý người đứng đầu

Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2019 có 62 người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng , và 3 người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (Tiền Giang 2 người và Cao Bằng 1 người).

“Nhìn chung, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa đạt yêu cầu và còn tình trạng nhầm lẫn giữa việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng với việc xử lý người đứng đầu do trực tiếp thực hiện hành vi tham nhũng”, báo cáo nhận định.

Các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra , truy tố xét xử đã nỗ lực, cố gắng, tăng cường phối hợp trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng.

Qua việc tự kiểm tra nội bộ, phát hiện 19 vụ, 22 đối tượng; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 48 vụ, 37 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 13 vụ, 30 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng (giảm 61,7% số vụ).

Cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý điều tra 420 vụ án, 876 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó, khởi tố mới 214 vụ, 487 bị can; án kỳ trước chuyển sang 206 vụ, 389 bị can (thiệt hại trên 1.028 tỉ đồng, trên 22.000 m2 đất và đã thu hồi trên 615 tỉ đồng, kê biên trên 795 tỉ đồng)…