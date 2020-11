Cảnh báo tình huống rất nguy hiểm trong bão số 10

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 3.11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho hay bão số 10 không phải là cơn bão mạnh, chỉ ở cấp 8 - cấp 9, nên cường độ và hướng di chuyển tiếp theo sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố ngoại lực, khi đó tính chất cơn bão sẽ thay đổi rất nhanh.

Một đặc điểm đặc biệt lưu ý là vùng mây đối lưu của cơn bão lệch về phía tây nên hoàn lưu bão sẽ gây mưa giông, lốc, gió giật mạnh ở ven biển và đất liền. “Đến chiều 4.11, khi còn cách đất liền khoảng 300 km, bão số 10 đã gây ra gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 ở vùng ven biển, đất liền từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Đây sẽ là tình huống rất nguy hiểm đối với tàu, thuyền và lồng bè nuôi trồng thủy sản ở khu vực này”, ông Khiêm nói.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh, sẽ có mưa rất to ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai từ ngày 4 - 6.11, với lượng mưa phổ biến 250 - 350 mm/đợt.

Các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng , Kon Tum, Phú Yên có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm/đợt. Sang ngày 5 - 7.11, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to , tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm/đợt. Các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên sẽ có lũ dâng cao trở lại; vùng núi có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.