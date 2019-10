Cao Bằng sẽ 'đính chính' vụ công an nhận xe sang 3,72 tỉ đồng

Theo ông Hòa, trường hợp nhận quà biếu là ô tô trị giá 3,72 tỉ đồng tại Cao Bằng là có thật, nhưng sự việc đã xử lý xong từ lâu, nhưng không hiểu sao đến nay lại xuất hiện trong báo cáo năm 2019.

Cụ thể, năm 2016, một doanh nghiệp về khoáng sản trên địa bàn đã tặng Công an tỉnh Cao Bằng một ô tô nhãn hiệu Toyota Landcruise trị giá 3,72 tỉ đồng để phục vụ cho công tác. Đến năm 2017, 2018, Bộ Công an và Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã tiến hành kiểm điểm xử lý kỷ luật nhiều cán bộ có liên quan, trong đó cả Ban giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo.