Cấp nước giếng khoan cho bà con vùng bị hạn hán, xâm nhập mặn

Trung tâm Quy hoạch - Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia cho biết, thời gian tới sẽ triển khai các điểm cấp nước sinh hoạt cho người dân ở các xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, với công suất 1.000 m³/ngày đêm; xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, với công suất 700 m³/ngày đêm; xã Biển Bạch Động, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, với công suất 1.000 m³/ngày đêm. Tất cả các điểm trên dự kiến hoàn thành, có thể cấp nước sinh hoạt cho người dân trước 12.4.

Đồng thời, các vị trí dự kiến triển khai tiếp theo là xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, với công suất 1.200 m³/ngày đêm; xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, với công suất 1.000 m³/ngày đêm; xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, với công suất 1.800 m³/ngày đêm; xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, với công suất 900 m³/ngày đêm; xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, với công suất 700 m³/ngày đêm; xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An với công suất 800 m³/ngày đêm; xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, với công suất 1.000 m³/ngày đêm. Tất cả các điểm cấp nước này dự kiến sẽ được lắp đặt xong trước 15.4 tới.