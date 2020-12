Chặn ngay 'vay ngang hàng' núp bóng tín dụng đen

Những app mang tên, như: vaytocdo, Moreloan, VD online... đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người, mà thông qua hệ thống phản hồi của Báo Thanh Niên điện tử, rất nhiều người tự nhận là nạn nhân cầu cứu nhờ báo vào cuộc.

Theo bạn đọc (BĐ) Dương Văn Tuấn, hình thức kinh doanh P2P lending đang nở rộ nhưng không khó để ngăn chặn và phải triệt để dẹp bỏ chúng.

Nhiều BĐ cũng chỉ ra rằng cần phải xem xét từ góc độ người vay: Vì sao lại chấp nhận vay “nóng”? Do thiếu hiểu biết hay “không chịu hiểu” hoặc hiểu nhưng vẫn chấp nhận vay?... “Cắt cổ như thế nhưng nhiều người vẫn vay để rồi bỏ xứ mà đi hoặc bán nhà cửa để trả. Đề nghị các báo, đài cần loan tin nhiều hơn nữa để mọi người dân được biết. Song song đó, các ngân hàng ở Việt Nam cũng nên vào cuộc cho người dân vay, có như vậy mới mong tránh được cảnh nhiều gia đình tán gia, bại sản”, BĐ Hà Văn Sáu viết.

Cũng liên quan đến tình trạng cho vay qua app với lãi suất “cắt cổ”, hôm 7.12, trong buổi họp báo thông tin về kết quả công tác công an năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an , đánh giá dù tội phạm liên quan đến “ tín dụng đen ” tiếp tục được kiềm chế nhưng vẫn hoạt động biến tướng cho vay qua mạng internet.

Còn thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cảnh báo các đối tượng cho vay qua app rất tinh vi, có nhiều app cho vay biến tướng, trở thành một dạng của tín dụng đen, kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự cả nước...