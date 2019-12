Chiếm hàng chục ha đất công làm vườn sinh thái

Ngày 25.11, trong vai người đi mua đất, PV Thanh Niên chứng kiến tình trạng bao chiếm đất công ở lòng hồ thủy lợi Cà Giây diễn ra rầm rộ. Thế nhưng chính quyền lại nói không xử lý được!

Khi chúng tôi tới đây, không một bóng người nhưng trong chòi lá vẫn đầy đủ đồ dùng của công nhân như xoong nồi, bếp núc, mùng mền, thùng chứa nước.

Ông Nguyễn Đức Linh, cán bộ địa chính UBND xã Bình An (H.Bắc Bình), cho hay khu vực mà chúng tôi mô tả có vườn xoài, mít và đang xây dựng nhà kiên cố là của ông Trần Văn Hiệp (trú xã Phan Lâm, H.Bắc Bình). “Xã cũng phát hiện nhưng không ngăn chặn được vì ông này san ủi đất, làm đường, thi công nhà vào ban đêm, chứ không làm ban ngày nên xã không biết”, ông Linh phân trần. Đáng nói, mặc dù đất trong khu vườn cây sinh thái này có diện tích nhiều héc ta nhưng ông Linh cho rằng: “Chỉ khoảng 1,7 ha”.

Còn ông Nguyễn Trung Hoài, Chủ tịch UBND xã Bình An, lại “than thở” việc quản lý đất đai ở xã “gặp khó khăn do địa bàn rộng”. Các địa điểm đất bị chiếm đều do người nơi khác đến thực hiện, chứ không phải người địa phương. Ông Hoài còn cung cấp 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND H.Bắc Bình ký ban hành (xử phạt 2 triệu đồng/cá nhân, tổ chức). Ngoài 3 cá nhân chiếm dụng 7,3 ha, còn có Công ty CP xuất nhập khẩu nông nghiệp công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường (trụ sở ở xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang; do ông Trần Văn Giang làm Tổng giám đốc) chiếm đến 21,6 ha đất lòng hồ thủy lợi Cà Giây. Trong các quyết định xử phạt (ký ngày 22 và 25.10.2019), Chủ tịch UBND H.Bắc Bình đều yêu cầu phải khôi phục hiện trạng đất như ban đầu. Tuy nhiên, theo ông Hoài, không có trường hợp nào thực hiện theo yêu cầu này.