Biến đất công thành đất tư ở H.Xuyên Mộc: Phát hiện nhiều sai phạm

Anh làm lãnh đạo huyện, em chiếm đất công Dư luận trong những năm qua bức xúc việc ông Đặng Ngọc Tho (ngụ xã Bình Châu), là em ruột ông Đặng Thanh Minh (Chủ tịch HĐND H.Xuyên Mộc) chiếm đất công do UBND xã Bình Châu quản lý để trồng cây ăn trái, mặc dù có quyết định thu hồi hơn 15 năm nhưng ông Tho không trả. Theo đó, ngày 16.8.2004, UBND xã Bình Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính về pháp luật đất đai đối với ông Đặng Ngọc Tho do chiếm đất của nhà nước tại khu vực Dốc Lết - chùa Cây Da (tổ 14, ấp Thanh Bình 3). Tại thời điểm lập biên bản, ông Tho cũng xác nhận là đất ông chiếm của nhà nước và xin được khắc phục hậu quả 3 ngày sau đó. Việc lập biên bản có sự chứng kiến của lực lượng công an, thanh tra, kiểm lâm, Phòng Kinh tế H.Xuyên Mộc... Đến ngày 31.8.2004, Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Tho về hành vi chiếm dụng đất do nhà nước quản lý. Trong quyết định xử phạt hành chính, Chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc còn buộc ông Tho tự khôi phục lại tình trạng đất đai như ban đầu đã bị thay đổi và giao trả lại 37.860 m2 đất chiếm dụng. Do khu vực Dốc Lết - chùa Cây Da có 59 hộ dân chiếm đất công thuộc nhà nước quản lý nên ngày 3.9.2004, UBND H.Xuyên Mộc ban hành quyết định thu hồi đất mà 59 hộ dân đã chiếm. Tổng diện tích 59 hộ dân chiếm đất là hơn 6 ha, trong đó ông Tho đã chiếm 27.860 m2. Theo ghi nhận thực tế ngày 19.11, đất ông Tho lấn chiếm nằm sau bãi rác xã Bình Châu, hiện là một vườn nhãn đã cho thu hoạch trái nhiều năm. Một cán bộ Phòng Thanh tra H.Xuyên Mộc cho biết mặc dù chiếm đất nhà nước trồng cây và cũng có đơn xin khắc phục hậu quả do mình gây ra từ năm 2004, nhưng nhiều năm sau đó, ông Tho liên tục khiếu nại, khiếu kiện, làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng các cấp để cấp giấy CNQSDĐ cho mình. Phòng thanh tra huyện đã giải quyết, trả lời đơn và đề nghị Ban tiếp công dân huyện tham mưu UBND huyện ban hành thông báo không thụ lý đối với khiếu nại của ông Đặng Ngọc Tho.