Chính phủ: Bộ Y tế sớm có hướng dẫn với người đã tiêm 2 mũi vắc xin

Chủ trì, phối hợp với các bộ: KH-ĐT, Tư pháp, Công thương, Tài chính ... xây dựng nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn với diễn biến của dịch bệnh, trình Chính phủ trong tháng 9.

Bộ LĐ-TB-XH được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa thủ tục hồ sơ, rút ngắn thời gian nhằm tạo điều kiện tiếp cận chính sách dễ dàng, nhanh chóng; đồng thời tiếp tục rà soát, kiến nghị chính sách mới nhằm hỗ trợ người lao động , người dân, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bảo đảm làm tốt công tác an dân, an sinh xã hội.

Chính phủ đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, yêu cầu các chủ tịch UBND tỉnh, thành khuyến khích, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo nguyên tắc sản xuất phải an toàn, an toàn thì mới sản xuất. Nghiêm cấm việc ban hành các quy định không phù hợp, không đúng thẩm quyền gây cản trở, ách tắc giao thông, lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu. Chủ động xây dựng phương án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau khi dịch bệnh được kiểm soát theo kịch bản thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh.