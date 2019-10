Chống phá Nhà nước, bị tuyên án 5 năm tù

Ngày 29.10, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phước (40 tuổi, ngụ P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) 5 năm tù về tội làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra, để hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức phản động lưu vong , khoảng 11 giờ ngày 29.4.2017, Phước làm ra 3 lá cờ của chế độ VNCH rồi dán 1 lá lên tường nhà, 2 lá cờ còn lại mang đến khu vực khóm Đông An 6, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên (gần nhà Phước) để dán. Khoảng 9 giờ ngày 30.4.2017, người dân phát hiện, đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Long Xuyên tiến hành thu giữ các tài liệu và vật chứng liên quan. Ngày 10.12.2018, Phước đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú, sau đó bị khởi tố, điều tra.