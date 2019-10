Chủ mưu gian lận thi Hà Giang lĩnh án 8 năm tù

Tại tòa, Chủ tọa Vương Thị Thu Hà, Phó chánh Toà hình sự, TAND tỉnh Hà Giang, điểm danh các bị cáo, nhân chứng và người liên quan, sau đó đọc lại bản luận tội của Viện kiểm sát.

Bị cáo Vũ Trọng Lương (nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) nhận mức án 7 năm tù, tính từ ngày 20.7.2018.

Bị cáo Triệu Thị Chính (cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (nguyên Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) cùng nhận mức án 2 năm tù.

Riêng bị cáo Phạm Văn Khuông (cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) bị tuyên mức án 1 năm tù treo, thời gian thử thách 2 năm; giao bị cáo cho UBND phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) giám sát.

TAND tỉnh Hà Giang kiến nghị Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang giữ lại toàn bộ bài thi, tài liệu thi năm 2017 để cơ quan điều tra làm rõ. Do vụ việc xảy ra tại Hà Giang nên để đảm bảo khách quan, HĐXX kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ những hành vi đưa, nhận tiền giữa các phụ huynh và các bị cáo trong vụ án, để làm rõ có vụ lợi hay không.