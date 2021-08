Chung tay nấu cơm đùm bọc người trở về

Đã gần nửa tháng nay, cánh lái xe đường dài, công dân trở về từ vùng dịch đang chờ làm thủ tục ở chốt kiểm soát ở H.Phú Lộc (QL1 điểm phía nam Thừa Thiên - Huế ) đã không còn xa lạ với hình ảnh nhà sư cùng CSGT phát những suất cơm miễn phí tại đây. Đây là những suất cơm do sư thầy Thích Thiện Mỹ (trụ trì chùa Diệu Ngộ, xã Lộc Tiến, H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) nấu tặng cho lái xe đường dài và lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch

Để chuẩn bị những suất ăn tươm tất, đảm bảo dinh dưỡng, mỗi sáng thầy Thích Thiện Mỹ đều vào bếp, tự tay nấu cơm rồi đến giờ trưa, chiều có mặt tại chốt kiểm soát dịch cùng với lực lượng làm nhiệm vụ phát cơm cho lái xe, người dân khiến không ít người cảm động.

“Từ hướng dẫn của lực lượng CSGT, ngày 10.8, mình đã gọi điện cho thầy Thích Thiện Mỹ để đăng ký 3 suất cơm trưa cho mình và 2 phụ xe. Do xe không thể dừng dọc đường và hầu hết hàng quán hai bên QL1 đều đóng cửa, nên khi nhận được cơm, mình rất mừng”, tài xế Nguyễn Văn Khanh, điều khiển xe tải BS 93C - 102.36 (trú tỉnh Bình Phước), cho biết.

Nhiều bạn trẻ , phật tử tại địa phương cũng tình nguyện đến đây cùng sư thầy và lực lượng nhiệm vụ đưa cơm lên cabin tặng các lái xe. Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT Công an H.Phú Lộc, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ phía nam, cho biết mỗi ngày thầy Thiện Mỹ cung cấp hơn 400 suất cơm. “Thầy rất chu đáo, do nắng nóng hơn 40 độ C nên thầy đã liên tục thay đổi thực đơn để đảm bảo dinh dưỡng cho lái xe và anh em làm nhiệm vụ phòng chống dịch”, thiếu tá Huỳnh Tuế cho biết thêm.