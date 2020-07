Chuyến bay quả cảm

Bộ GTVT và Vietnam Airlines đã lên 4 phương án để chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên tới Guinea Xích đạo (nơi Việt Nam chưa từng thiết lập đường bay), và cuối cùng phương án được lựa chọn là đường bay thẳng 30 tiếng từ Hà Nội tới sân bay Bata (Guinea Xích đạo), rồi bay về Hà Nội.

Khác với các chuyến bay “giải cứu” công dân khác, chuyến bay tới Guinea Xích đạo thực sự thử thách lòng can đảm, khi phải đón hơn 129 người nhiễm Covid-19 , vừa phải đảm bảo an toàn cho những người lao động khác đi cùng, cũng như phi hành đoàn. Hàng loạt biện pháp tối ưu đã được triển khai, tổ bay được trang bị 100 bộ đồ bảo hộ cấp 4 như chuyến bay đi Vũ Hán.

Khoang phổ thông đặc biệt là “vùng đệm” cũng được trang bị máy lọc, với các thiết bị y tế mang theo. Riêng khoang hạng phổ thông được chia làm 2 để đảm bảo an toàn cho hành khách, trong đó, phần phía trên dành cho các hành khách được xác định âm tính, trong khi phần dưới để phục vụ các hành khách dương tính với Covid-19

Dù các phương án an toàn được đảm bảo ở mức tối đa, nhưng đây vẫn là chuyến bay chưa từng có trong tiền lệ với nhiều nguy cơ rất cao, vì tỷ lệ bệnh nhân dương tính rất lớn, chiếm đến hơn 50%, trong đó có các ca nặng.

Nguy hiểm là vậy, song, gần 150 cán bộ nhân viên của Vietnam Airlines, với 9 phi công, 125 tiếp viên, trong đó có 30 tiếp viên nữ và 13 nhân viên kỹ thuật, vẫn sẵn sàng xung phong đảm nhận nhiệm vụ trên chuyến bay này.

Hãng đã quyết định chọn 5 phi công với 3 cơ trưởng, 2 cơ phó và 8 tiếp viên nam, 3 nhân viên kỹ thuật là thành viên trên chuyến bay. Cơ trưởng chuyến bay Phạm Đình Hưng, 49 tuổi, Phó đội trưởng Đội bay Airbus A350 của Vietnam Airlines, từng thực hiện chuyến bay giải cứu công dân ở Lybia năm 2011.

Chia sẻ sau chuyến bay, bác sĩ Thành cho hay: “Chuyến bay dài, và hơi mệt, nhưng chỉ mệt một chút thôi. Tất cả đã trở về nhà, mọi người đều an toàn là yên tâm rồi”.

Trong số 4 y, bác sĩ đi theo đoàn, có một bác sĩ từng là BN Covid-19 do lây nhiễm từ BN trong quá trình điều trị hồi tháng 3 vừa qua, đó là bác sĩ Nguyễn Xuân Thành, công tác tại Khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư.

Chia sẻ từ khu cách ly tối 29.7, anh Kiên cho biết anh rất mệt nhưng rất vui. Khi được hỏi có lo lắng không khi chuyến bay có quá nhiều điều đặc biệt và thậm chí là nguy cơ lây nhiễm rất cao, anh Kiên cười: “Anh em đều lo lắng, nhất là khi lên máy bay từ Nội Bài sang Bata, các bác sĩ hướng dẫn cách mặc đồ bảo hộ và cơ chế lây truyền cặn kẽ”.

Nhưng theo anh Kiên, công việc này anh không làm thì người khác cũng sẽ xung phong làm. Người nhà anh cũng lo lắng, nhưng vợ con thì hiểu và ủng hộ anh từ chuyến bay đi Vũ Hán trước đây, và nay là chuyến đi Guinea Xích đạo.

Xuất phát từ Nội Bài lúc 7 giờ 30 sáng 28.7, chuyến bay đã trải qua hành trình hơn 11 tiếng trước khi hạ cánh xuống sân bay Bata. Tại đây, 219 lao động đã đợi sẵn và được cung cấp trang bị bảo hộ để lên máy bay về nước.

Lo lắng lớn nhất trước chuyến bay, ngoài việc đảm bảo an toàn cho đội ngũ phi hành đoàn, còn là sức khỏe của những hành khách đã nhiễm Covid-19 trong chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng. Trước giờ khởi hành, 2 hành khách dương tính Covid-19 có sức khỏe yếu đã nhanh chóng được các bác sĩ hỗ trợ. Chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn xuống Nội Bài, chậm hơn 4 tiếng so với dự kiến vì một số vấn đề kỹ thuật.