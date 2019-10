[CẬP NHẬT] Chuyện Thủ Thiêm vẫn 'nóng' tại buổi tiếp xúc cử tri

Trong hơn 20 năm qua, để đầu tư xây dựng Thủ Thiêm, TP.HCM đã giải tỏa trắng gần như toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm. Đã có khoảng 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu (ở các phường: Thủ Thiêm, An Lợi Đông, An Khánh, Bình Khánh và Bình An, Q.2) đã di dời để nhường chỗ cho "siêu dự án" này, với khoảng 99% diện tích đất đã được bồi thường, giải tỏa.

Cho đến nay, vẫn còn khắc khoải những khiếu nại của người dân có nhà đất bị giải tỏa ở Thủ Thiêm.