Con gái ông Triệu Tài Vinh đứng đầu trong danh sách nhờ nâng điểm

Thí sinh Triệu Ngọc Mai là con gái ông Triệu Tài Vinh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, hiện là Phó trưởng ban Kinh tế T.Ư.

Khai nhận trước tòa, bị cáo Hoài cho biết, danh sách này do bị cáo Triệu Thị Chính, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang, đưa cho Hoài. “Danh sách trên giấy khổ A4, được đánh máy, trên đó ghi số thứ tự, họ tên, số báo danh, địa điểm thi, phòng thi”, bị cáo Hoài khai.

“Giữa bị cáo Chính và bị cáo trao đổi nội dung gì?” HĐXX hỏi. “Bị cáo Chính đưa danh sách và nói đây là con em của lãnh đạo và đồng nghiệp, anh xem xét nâng điểm môn văn cho những thí sinh này”, bị cáo Hoài đáp và khẳng định thêm, trong số 13 thí sinh chỉ có 1 thí sinh là nhờ xem điểm còn lại đều được bà Chính nhờ nâng điểm.

“Thí sinh thứ nhất là Triệu Ngọc Mai, tôi nhớ rõ, thống nhất điểm là 8, thí sinh thứ 2 không nhớ tên, thứ 3 là con trai của anh Khuông (Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang, bị cáo trong vụ án)”, bị cáo Hoài khai.

Trước đó, trong phần thẩm vấn buổi sáng, bị cáo Vũ Trọng Lương (41 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang) trong khi cách ly với bị cáo Nguyễn Thanh Hoài cũng khai đã được Hoài đưa cho xem bản danh sách 13 trường hợp mà bị cáo Chính đưa cho Hoài.

“Ngày 30.6.2018, khi bị cáo xuống phòng anh Hoài, anh Hoài có đưa cho bị cáo 1 tờ giấy A4 nói đây là danh sách chị Chính nhờ nâng điểm. Anh Hoài có chỉ cho bị cáo 3 thí sinh nhờ nâng điểm môn trắc nghiệm để kiểm tra xem có trong danh sách chưa?", bị cáo Lương khai.

“13 trường hợp đó gồm những ai?”, HĐXX hỏi. “Bị cáo chỉ nhớ vị trí số 1 là Triệu Ngọc Mai. Số 2 Phạm Tuấn Minh. Số 3 Nguyễn Hữu Minh Anh”, bị cáo Lương đáp và cho biết cả 3 trường hợp này trước đó đều đã nằm trong bản danh sách M9 (gồm 93 thí sinh cần được nâng điểm mà bị cáo Hoài đã đưa cho Lương).

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng tỉnh Hà Giang kết luận: Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang, bị can Hoài đã bàn bạc thống nhất với Vũ Trọng Lương thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 môn trắc nghiệm vi phạm quy chế thi. Mặc dù bị cáo Hoài không trực tiếp thực hiện hành vi can thiệp sửa kết quả bài làm của các thí sinh để nâng điểm cho thí sinh nhưng bị cáo Hoài đưa danh sách các thí sinh cần được nâng điểm cho bị cáo Lương 93 thí sinh và Lương trực tiếp nhận giúp nâng điểm 14 thí sinh, một mình Lương thực hiện thao tác trên máy tính can thiệp sửa kết quả bài làm của các thí sinh.

Bị cáo Lương sửa kết quả bài làm 309 bài thi các môn trên 249 ảnh gốc bài thi (phiếu trả lời trắc nghiệm) của 107 thí sinh trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm để nâng điểm cho 107 thí sinh.

Đối với bị can Phạm Văn Khuông, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang, phụ trách Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục , đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho số báo danh 05000284 con bị cáo Khuông 13,3 điểm.

Đối với bị can Lê Thị Dung, Phó đội trưởng Đội Giáo dục và đào tạo , do mối quan hệ quen biết nên đã nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh, kết quả 20 thí sinh đều được nâng điểm.

Đối với bị can Triệu Thị Chính, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của trưởng ban chấm thi, vi phạm quy chế thi, đã đưa 1 danh sách 13 thí sinh nhờ bị can Hoài nâng điểm môn ngữ văn cho 12 thí sinh (1 thí sinh Triệu Thị Chính nhờ xem điểm). Giữa 2 bị can đã thống nhất số điểm cần nâng đạt được, tuy nhiên, vì lý do khách quan nên bị can Hoài chưa thực hiện can thiệp nâng điểm.