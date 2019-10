Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố luật sư Trần Vũ Hải tội trốn thuế

Ngày 7.10, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 4 bị can cùng tội trốn thuế

4 bị can gồm: luật sư Trần Vũ Hải (57 tuổi, trú Hà Nội) và vợ là bà Ngô Tuyết Phương; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi), Ngô Văn Lắm (37 tuổi, cùng trú TP.Nha Trang).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, năm 2015, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nhờ Lắm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh (TP.Nha Trang), do bà Hạnh thanh toán nhận chuyển nhượng với giá trị hơn 11,3 tỉ đồng. Sau khoảng một năm, do khó khăn về tài chính , bà Hạnh đăng thông tin bán bất động sản trên.