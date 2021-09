Công an TP.HCM kiểm soát giãn cách xã hội từ 16.9 đến 30.9 như thế nào?

Theo đó, Công an TP yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt một số nội dung.

Cụ thể, triển khai đến cán bộ chiến sĩ nắm vững nội dung quy định hướng dẫn về kiểm soát đối tượng lưu thông trên đường theo phụ lục hướng dẫn kiểm soát tại các chốt nội ô từ ngày 16.9. Kéo dài hiệu lực giấy đi đường của Công an TP đã cấp đến hết ngày 30.9.

Công an TP cũng giao PC08, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Bộ Công an, Phòng tham mưu (PV01) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP.HCM tham mưu thí điểm triển khai việc thực hiện thẻ xanh Covid , đảm bảo 5K, xét nghiệm kháng nguyên định kỳ tại Q.7, H.Củ Chi và H.Cần Giờ, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn này và Khu công nghệ cao.

Ngoài ra, PC08 phối hợp với Sở TT-TT tiếp nhận danh sách thí điểm cấp thẻ xanh Covid cho đối tượng thí điểm trên gửi về Bộ Công an để cập nhật hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ kiểm soát lưu thông của Công an TP.

Công an TP chỉ đạo Công an Q.8, Công an H.Hóc Môn và Công an TP.Thủ Đức duy trì bố trí lực lượng kiểm soát lưu thông, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các quy định về an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức.