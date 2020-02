Công dân từ vùng dịch virus Corona về Bình Định được tiếp nhận, cách ly ra sao?

Tỉnh Bình Định được phân công tiếp nhận, cách ly 1.260 công dân Việt Nam từ các nước có dịch virus Corona về nước. Trong đó, 460 công dân dự kiến được bố trí tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định (ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát - thuộc Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định) và 800 công dân còn lại dự kiến bố trí tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 2 (ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn).

Kiểm tra y tế ngay tại sân bay

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã thành lập Sở Chỉ huy lâm thời tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định để trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị và sẵn sàng tiếp nhận, quản lý công dân. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng tiếp nhận 460 công dân về nước khi có lệnh.

Khu cách ly các công dân về từ vùng dịch tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định Ảnh: Hoàng Trọng

Theo kế hoạch, khi các công dân xuống sân bay Phù Cát, tổ công tác tiếp nhận của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định và Sở Y tế tỉnh này sẽ tổ chức tiếp nhận, thực hiện các công việc tiêu độc, khử trùng, sát khuẩn… Trong đó, Đội phản ứng nhanh của Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra y tế bước đầu đối với các công dân ngay tại sân bay, nếu phát hiện công dân có dấu hiệu nghi nhiễm virus Corona sẽ đưa về cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Các lực lượng quân đội và công an sẽ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn khu vực sân bay.

Quá trình đưa các công dân về tại khu cách ly Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định hoặc tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 2 sẽ được các lực lượng chức năng phối hợp, đảm bảo an toàn.

Tại khu cách ly, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định và Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 2 tổ chức tiếp nhận, đảm bảo vị trí ăn, nghỉ và các trang thiết bị sinh hoạt của công dân về nước.

Lực lượng của Sở Y tế tỉnh Bình Định và quân y tại các khu cách ly sẽ theo dõi sức khỏe công dân, tiến hành khử trùng và sẵn sàng vận chuyển công dân có dấu hiệu khả nghi nhiễm virus Corona về cách ly, điều trị theo phác đồ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định cũng sẽ phối hợp với Công an tỉnh và công an địa phương tổ chức tuần tra, không cho những người không có nhiệm vụ vào khu tiếp nhận và bảo vệ công dân khu cách ly.

Khu vực nhà ăn dành cho các công dân về từ vùng dịch tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định Ảnh: Hoàng Trọng

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định cho biết tiêu chuẩn tiền ăn của công dân về từ vùng dịch tại khu cách ly là 57.000 đồng/người/ngày, nhu yếu phẩm dự kiến 70.000 đồng/người/đợt… Sau thời hạn cách ly (14 ngày), các công dân sẽ được bàn giao giấy sức khỏe cho địa phương (nơi công dân cư trú) để giám sát, theo dõi.

'Lo cho dân như lo cho người thân'

Lãnh đạo Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 2 cũng cho biết sẵn sàng tiếp nhận, quản lý 800 công dân Việt Nam từ các vùng dịch trở về . Trong đó, Tiểu đoàn Tăng thiết giáp dự kiến tiếp nhận 300 công dân, Tiểu đoàn dã ngoại dự kiến tiếp nhận 500 công dân.

Khu vực dự kiến bố trí cách ly các công dân tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 2 Ảnh: Vân Đình

Tại buổi làm việc với Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 2 vào ngày 7.2, thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu lãnh đạo trung tâm cần quán triệt và thực hiện nghiêm kế hoạch của Quân khu 5, làm tốt mọi công tác bảo đảm.

Khu vực bố trí nghỉ ngơi cho các công dân về từ vùng dịch Ảnh: Vân Đình

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến cũng yêu cầu Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 2 hiệp đồng với Cảng hàng không Phù Cát nắm số lượng từng đợt công dân về nước để bố trí nơi ăn, chốn ở phù hợp và quán triệt thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ phục vụ đối với công dân theo quan điểm "lo cho dân như lo cho người thân của mình".