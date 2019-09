Công nhân ngành dệt may kiến nghị được về hưu ở tuổi 55

Ngày 17.9, Ban soạn thảo dự thảo luật Lao động sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Đào Ngọc Dung, Trưởng ban soạn thảo dẫn đầu đã đến làm việc với Tổng công ty May 10 để nghe ý kiến của công nhân và doanh nghiệp góp ý dự thảo luật Lao động sửa đổi.

Góp ý nội dung tăng tuổi nghỉ hưu, ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, cho rằng nếu điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu như dự thảo nam lên 62 và nữ lên 60 tuổi cần có lộ trình về thời gian. Đặc biệt, cần có quy định cụ thể theo từng nhóm những trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu chung như: NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn… được quyền nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà cho cán bô, công nhân Tổng công ty May 10

“NLĐ có khả năng, cơ hội đóng góp ở độ tuổi cao, trong thực tế chỉ là số ít. Sẽ có rất ít người lao động ngành dệt may được hưởng chế độ hưu do không thể làm đến đủ tuổi nghỉ hưu, vì tính chất công việc, ngành nghề. Điều đó vô hình trở thành rào cản cạnh tranh cho doanh nghiệp gây bất ổn đến đời sống của NLĐ. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị nên để côn công nhân dệt may nghỉ hưu ở tuổi 55 là hợp lý”, ông Việt bày tỏ.