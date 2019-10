Cử tri yêu cầu bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông Tất Thành Cang

Quy định bãi nhiệm đại biểu HĐND ra sao? Điều 102 luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định việc bãi nhiệm đại biểu (ĐB) HĐND như sau: - ĐB HĐND không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của ĐB HĐND, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm. - Thường trực HĐND quyết định việc đưa ra HĐND bãi nhiệm ĐB HĐND hoặc theo đề nghị của Ủy ban MTTQ VN cùng cấp đưa ra để cử tri bãi nhiệm ĐB HĐND. - Trong trường hợp HĐND bãi nhiệm ĐB HĐND thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số ĐB HĐND biểu quyết tán thành. - Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm ĐB HĐND thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do Ủy ban Thường vụ QH quy định. HĐND TP (nhiệm kỳ 2016 - 2021) có trường hợp ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận, bị tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐB. Lý do, ông Dũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.