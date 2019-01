Cướp cửa hàng điện thoại trong 27 giây

* Khởi tố 1 bị can trong vụ dây điện sà xuống đường gây chết người

Lúc 16 giờ 40 phút chiều qua 14.1, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đỗ Hữu Quỳnh (20 tuổi, ngụ H.Núi Thành, Quảng Nam), nghi phạm trong vụ cướp táo tợn vào trưa 13.1 tại cửa hàng điện thoại, dịch vụ di động trên đường Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng (Thanh Niên ngày 14.1 đã thông tin ). Quỳnh bị bắt khi đang lẩn trốn tại quê nhà ở H.Núi Thành.

Chiều tối qua, Công an TP.Đà Nẵng và Công an Quảng Nam cũng phối hợp di lý Quỳnh ra Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết nghi phạm ra tay chỉ trong vòng 27 giây rồi phóng xe bỏ chạy.

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng và khoảng 7 giờ đồng hồ sau đã xác định được đối tượng”, thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

* Hôm qua (14.1), thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hiển (Đội quản lý vận hành điện chiếu sáng số 3 thuộc Công ty quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng TP.Đà Nẵng).

Ông Hiển được xác định là người chịu trách nhiệm quản lý đường dây gây ra vụ giật điện vào tối 10.12.2018 tại khu vực chợ Hòa An (H.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khiến anh Trương Vũ Huy (31 tuổi) tử vong; còn vợ anh Huy là chị Trần Huệ Trâm (28 tuổi) bị thương.