Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị khởi tố thêm tội

Cụ thể, ngày 17.12.2011, Công ty TNHH Ngọc Hưng nhập lô gỗ 614 mtừ Lào. Hai ngày sau, lô gỗ đang chuyển vào cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng để xuất đi Trung Quốc thì bị Công an Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện có dấu hiệu vi phạm nên đã giao Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng xử lý. Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan sau đó vào cuộc và ra quyết định khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46), nay là Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng , kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an, điều tra. C46 sau đó có công văn kết luận: "Chưa đủ yếu tố cấu thành tội buôn lậu". Hồ sơ vụ án được trả về Tổng cục Hải quan, từ đó lại vòng sang Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44), nay là C01. Nhận được hồ sơ, C44 ra quyết định khởi tố các bị can Trương Huy Liệu (phó giám đốc) và vợ là Trần Thị Dung (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Hưng) về hành vi buôn lậu.