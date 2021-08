Đà Nẵng bay flycam tuần tra trên không: Chỉ mới bay thử, nhiều người đã giật mình

Vì sao phải cho bay flycam giám sát người dân trong kiệt, hẻm? Ngày 30.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, cho biết lãnh đạo TP đánh giá các ổ dịch vừa phát hiện tại các khu vực kiệt hẻm là rất nguy hiểm bởi mật độ dân cư tại đây đông đúc, nhà cửa san sát nhau, đường đi nhỏ, nhiều nơi chiều rộng hẻm chưa đến 1 m. Đặc biệt, do không gian chật hẹp nên người dân ở đây hay ra trước nhà để thư giãn, thậm chí qua lại nói chuyện với hàng xóm. Thực tế đã chứng minh khi phát hiện một ca mắc Covid-19 tại khu vực này, gần như nhiều hộ dân xung quanh sẽ mắc bệnh, nhất là với chủng Delta lây lan rất mạnh. Theo ông Triết, trước tình hình đó, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo các địa phương tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các kiệt hẻm, nhất là tại các quận đang có dịch bệnh phức tạp như: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà. Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tổ chức chốt chặt các khu dân cư, không cho người dân ra khỏi nhà, chia nhỏ khu phong tỏa với nhiều chốt kiểm soát được thành lập, kể cả chốt trong khu đang cách ly y tế ; thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát thường xuyên đi nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Công an TP.Đà Nẵng, Bộ chỉ huy Quân sự TP cũng được chỉ đạo tăng cường lực lượng kiểm tra, tuần tra, kiểm soát tại các khu vực này. Hệ thống camera an ninh tại các kiệt hẻm cũng được rà soát để thay thế, bổ sung, lựa chọn địa điểm để sớm lắp đặt thêm. “Sử dụng thiết bị flycam là để theo dõi, ghi lại hình ảnh, làm cơ sở xử lý, răn đe các trường hợp vi phạm”, ông Triết đánh giá về phương thức "tuần tra trên không" bằng thiết bị flycam. Hoàng Sơn