Đà Nẵng: Kỳ vọng lời hứa 'lắng nghe dân'

Sớm ban hành hướng dẫn ứng phó các tình huống Từ kinh nghiệm trong đợt dịch Covid-19 lần này, Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cần ban hành sớm các văn bản hướng dẫn nhằm ứng phó với các tình huống tương tự có thể xảy ra trong các đợt bầu cử tiếp theo để các địa phương chủ động hơn trong việc chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử; tránh tình trạng lúng túng, bỏ sót công việc gây ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Trong bối cảnh phát triển nhanh, rộng khắp của công cuộc chuyển đổi số, Ủy ban Bầu cử TP cũng kiến nghị từ cuộc bầu cử nhiệm kỳ sau, cần thiết phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các ứng dụng số trong việc lập, rà soát danh sách cử tri đi bầu, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử, việc bỏ phiếu, kiểm phiếu… nhằm đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, chính xác, tiện dụng và an toàn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai phức tạp có thể xảy ra. Hoàng Sơn



Dịch Covid-19 gây nhiều ảnh hưởng đến bầu cử Do ảnh hưởng của Covid-19 nên công tác tổ chức bầu cử gặp nhiều khó khăn Đó là những hạn chế được Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng nêu ra tại báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, danh sách cử tri thường xuyên biến động, tăng - giảm mạnh ở những địa bàn có các khu cách ly y tế Trong bối cảnh vừa phòng chống Covid-19 vừa phục vụ công tác bầu cử nên việc phối hợp rà soát, báo cáo danh sách cử tri trước, trong ngày bầu cử tại một số địa phương vẫn còn chậm, chưa kịp thời. Ngoài ra, do khó khăn trong công tác phòng chống Covid-19 nên các địa phương chưa có điều kiện tổ chức hiệu quả công tác mạn đàm về tiểu sử, cơ cấu, thành phần người ứng cử đến đông đảo cử tri TP, làm ảnh hưởng đến chất lượng và cơ cấu đại biểu được bầu. Tỉ lệ nữ đại biểu HĐND TP cũng chưa đảm bảo, chỉ đạt hơn 21% (theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 30%). Tin, ảnh: Nguyên Thọ Quy định mức kinh phí cho bầu cử phù hợp với từng địa bàn Trong văn bản gửi Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết kiến nghị Bộ Tài chính cần sớm ban hành hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 để địa phương chủ động ban hành mức chi phục vụ công tác bầu cử tại địa phương, lập dự toán và giao các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2026. Trong đó, với số lượng cử tri ở từng địa bàn khác nhau thì cần có mức chi khác nhau để đảm bảo chi thực tế. Hoàng Sơn