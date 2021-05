Đà Nẵng tiếp tục công bố lịch trình di chuyển 16 ca dương tính Covid-19

Tối 9.5 Đà Nẵng công bố thêm 17 ca dương tính với Covid-19, sau 14 ca vừa công bố trước đó, nâng tổng số ca mắc được thông tin trong ngày lên 31 ca, với 21 ca liên quan Thẩm mỹ viện Amida.

Đà Nẵng cũng đã công bố lịch trình di chuyển của 16 ca dương tính. Riêng lịch trình của BN thứ 17 vẫn chưa có thông tin chi tiết về các yếu tố dịch tễ.

Lịch trình bệnh nhân thứ nhất

Bệnh nhân (BN) là N.T.P.A (nữ, 28 tuổi, chung cư F Home, 16 Lý Thường Kiệt, Q.Hải Châu, Đà Nẵng), là Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Amida (cơ sở 1 ở 539 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, cơ sở 2 ở 222 Phan Châu Trinh).

Ngày 27.4, BN đi ăn tối cùng 2 bác sĩ tại quán Toxic (đường Trần Văn Trứ). Ngày 28.4, BN có ghé vào tiệm vàng trong chợ Thanh Khê; đi đám cưới cùng BN 3131 tại Quảng Ngãi, đi hát karaoke; nghỉ ở nhà nghỉ Thế Kỷ tại Quảng Ngãi.

Ngày 29.4, BN đi ăn cưới ở thôn An Trường (P.Phổ Ninh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi), trên đường về Đà Nẵng có ghé Tam Kỳ (Quảng Nam). Về Đà Nẵng, BN có đi uống cà phê De Ante (Trần Văn Trứ); tối đi ăn quán Ớt xanh (đường 3/2), gặp bạn ở Hà Nội vào.

Ngày 30.4 đến 1.5, BN đi resort Hội An, ghé ăn cơm gà Bà Nga (Hội An) và vài điểm ăn vặt. Ngày 2.5, BN đi làm, có đến cà phê Book (Bạch Đằng); dự tiệc tổng công ty. Sáng 3.5, BN xuất hiện triệu chứng. Ngày 4 đến 7.5, khi có thông tin các ca dương tính, BN tự cách ly tại nhà, có mua đồ tại siêu thị Vinmart đối diện chung cư F Home. Ngày 8.5, BN được đưa đi cách ly, xét nghiệm và có kết quả khẳng định dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 2

BN là N.T.M.D (nữ, 24 tuổi, trọ ở đường Hà Huy Tập, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida (cơ sở 222 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng).

Từ ngày 24.4 đến 4.5, BN đi làm rồi về nhà; dự họp tổng công ty tại 222 Phan Châu Trinh cùng các ca mắc vừa được công bố; đến shop Chương (Lê Duẩn); đi cà phê ở đường Hà Huy Tập (không nhớ tên) với bạn. Ngày 6 và 7.5, BN ở nhà cho đến khi được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả khẳng định dương tính với Covid-19

Lịch trình bệnh nhân thứ 3

BN là N.T.K.N (nữ, 25 tuổi, An Hải Bắc 4, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng), là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida.

Ngày 1.5, BN đi ăn mì ở đường Trương Định; về nhà chồng tại đường Trần Duy Chiến. Ngày 2.5, BN đi làm, họp tại số 222 Phan Châu Trinh (có tiếp xúc với BN 3131). Ngày 2.5, BN đi làm và về nhà.

Ngày 4.5, BN có về nhà chồng ở đường Trần Duy Chiến. Ngày 5.5, BN đến quán bún ở đường Lý Đạo Thành. Ngày 6.5, BN ở nhà. Ngày 7.5, BN đi xét nghiệm cùng nhân viên công ty, đi cách ly tập trung và có kết quả dương tính với Covid -19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 4

BN là P.T.N.T (nữ, 27 tuổi, đường Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), nhân viên Thẩm mỹ viện Amida.

Ngày 28.4, BN đi uống cà phê tại 239 Điện Biên Phủ; lên xe giường nằm đi Quãng Ngãi, ở nhà nghỉ Thế Kỷ; sau đó đi đám cưới ở Quảng Ngãi; đi Grab đến Quy Nhơn (trọ tại Blossom Sea Homestay); đi ăn tại 76 Xuân Diệu, Quy Nhơn.

Ngày 30.4 và 1.5, BN đi đến nhiều quán ăn và điểm du lịch tại Quy Nhơn; đến tối 1.5 về Đà Nẵng.

Ngày 2 đến 4.5, BN đi làm, tham gia cuộc họp tổng công ty; đi cà phê số 2 đường Nguyễn Sinh Sắc. Ngày 6.5, BN đi ăn sáng tại 144 Huỳnh Thúc Kháng. Ngày 7.5 được đưa đi cách ly tập trung, xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 5

BN là N.T.T.H (nữ, 37 tuổi, Tổ 3, Phước Hưng, Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, Đà Nẵng), nhân viên Thẩm mỹ Amida (222, Phan Chu Trinh, Đà Nẵng).

Ngày 1.5, BN đi ăn pizza tại siêu thị Coopmart. Ngày 2.5, BN đi chợ Đầu Mối, đi chợ Cồn. Ngày 3 đến 5.5, BN đi làm, về nhà. Ngày 6.5, BN có đến nhà bạn tại thôn Đại La (xã Hòa Sơn. H.Hòa Vang).

Ngày 7.5, BN xuất hiện triệu chứng rát cổ, đi khai báo y tế và cách ly, kết quả dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 6

BN là N.T.N.U (nữ, 23 tuổi, đường Hoàng Thị Loan, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida.

Ngày 2.5, BN họp tại cơ sở 2 (222 Phan Châu Trinh), có tiếp xúc với nhiều người trong công ty.

Ngày 3.5, BN đi làm, đến quán ốc (gần Trường Cao đẳng thương mại, đường Dũng Sĩ, Q.Thanh Khê). Ngày 4.5, BN ở nhà với nhiều khách đến nhà. Ngày 5.5, BN đi chợ Hòa An (Q.Cẩm Lệ). Ngày 6 đến 7.5, BN tự cách ly tại nhà, sau đó được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu và cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 7

BN là N.T.C.H (nữ, 25 tuổi, đường Trung Nghĩa 5, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida (cơ sở 539 Điện Biên Phủ).

Ngày 2.5, BN đi làm, dự họp toàn công ty khoảng 22 người.

Ngày 3.5, BN đi làm, đi siêu thị Coopmart Điện Biên Phủ. Ngày 4 đến 6.5, BN đi làm, đi mua thức ăn (có mang khẩu trang). Ngày 7.5, BN được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, đến 9.5 cho kết quả khẳng định dương tính.

Lịch trình bệnh nhân thứ 8

BN là N.T.N.A (nữ, 26 tuổi, chung cư Fhome, 16 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng), là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida.

Ngày 26.4, BN bay vào TP.HCM (chuyến bay VN113 lúc 8h00-9h30), sau đó đi Grabcar về số 6 Cao Thắng, tại đây BN có gặp BN 3131; đi ăn lẩu ở Cao Thắng, rồi về nhà trọ ở đường Nguyễn Trãi. Ngày 27.4, BN đến quán cà phê 59 Phạm Viết Chánh gặp BN 3131; ghé shop The Shilla, BB Store’s trên đường Lê Văn Sỹ.

Ngày 28 và 29.4, BN về Đà Nẵng, cùng đi Quảng Ngãi dự đám cưới, rồi về lại Đà Nẵng. Ngày 30.4, BN đi chèo sup ở Đà Nẵng; vào Palm Garden Resort (Hội An); ăn cơm Bà Nga (Hội An). Ngày 1.5, từ Palm Garden Resort về Đà Nẵng.

Ngày 2 đến 3.5, BN đi làm, dự họp tổng công ty. Ngày 5.5, BN xuất hiện triệu chứng nặng nên đi khai báo và tự cách ly tại nhà, đến 7.5 được đưa đi cách ly và có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 9

BN là L.V.T (nam, 38 tuổi, đường Lê Hiến Mai, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), thợ sửa xe máy tại 49 Trưng Nhị (P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng)

BN là F1 của 1 ca bệnh được công bố trước đó nên được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 10

BN là N.M.H (nam, 64 tuổi, đường Nguyễn Quyền, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng), hưu trí.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, BN chỉ ở nhà, không ra ngoài, thậm chí không tiếp xúc với hàng xóm. Ngày 2.5, BN cùng cháu (L.Q.K) đi lễ tại nhà thờ An Hòa (Trường Chinh, Đà Nẵng). Ngày 5 và 6.5, BN có tiếp xúc với con gái (ca mắc vừa công bố). Ngày 7.5, BN được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 11

BN là T.V.Đ (nam, 25 tuổi, ở đường Lê Hiến Mai, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng, là F1 của một ca mắc vừa được công bố. BN làm việc tại khu công nghiệp An Đồn, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng).

Ngày 30.4, BN vào TP.HCM trên chuyến bay VN 113 khởi hành lúc 9h10; đến chung cư Saigonhome số 819 Hương lộ 2, Q.Bình Tân; đi hát karaoke tại quán ICOOL số 38 Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú; dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ; uống cà phê Garden (đường Trương Công Định, Q.Tân Bình).

Ngày 1.5, BN đi nhiều nơi ở Q.Tân Phú; đến Landmark 81 (đường Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh); đi dạo tại cầu Ánh Sao khu đô thị Phú Mỹ Hưng; đi nhậu tại quán số 363 Bình Trị Đông, Q.Bình Tân.

Ngày 2.5, BN đi ăn tại quán Tràng tiền (đường Gò Xoài, Q.Bình Tân); đi uống cà phê LINK (đường Liên khu 8-9, Q.Bình Tân); đi ăn tại quán lẩu đường Ngô Chí Quốc, Thủ Đức; đi uống cà phê tại quán Suka (thuộc Tỉnh lộ 43, Thủ Đức); nghỉ tại nhà nghỉ Thùy Duyên (đường Mã Lò, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân); uống cà phê Highland, ăn bún đậu mắm tôm (Nguyễn Ánh Thủ, Q.12); đi uống cà phê tại quán số 39A Trần Khắc Chân, Q.Phú Nhuận.

Ngày 3.5, BN đi xem phim tại Galaxy Tân Bình (Q.Tân Bình); ăn ốc tại quán vỉa hè đường Tây Sơn (Q.Tân Phú); đi nhậu tại quán gà ác đường Tân Hương (Q.Tân Phú).

Ngày 4.5, BN về Đà Nẵng trên chuyến bay VN 136.

Ngày 5.5 BN đi làm, đi chợ An Hải Bắc; uống cà phê tại quán Kim (33 Nguyễn Khuyến, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng)

Ngày 6.5, BN đi làm, đi siêu thị Vinmart (Nguyễn Huy Tưởng).

Ngày 7.5, đi làm, có thông tin chị L.T.D dương tính nên được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả khẳng định dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 12

BN là L.X.P (nam, 29 tuổi, thuê nhà tại đường Trưng Nữ Vương, P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng), là bác sĩ bác sĩ nha khoa.

Ngày 3.5, BN có khám răng cho NB 3131(vừa được công bố), sau đó BN tiếp xúc với nhiều nhân viên trong phòng răng; đến quán cà phê (kiệt 236 Phan Châu Trinh) gọi cơm đến, ăn cơm rồi về nhà. Ngày 4 và 5.5 BN ở nhà.

Ngày 6.5, BN có triệu chứng sốt cao. Ngày 7.5, BN trở thành F1 của BN 3131 nên được đưa đi cách ly tập trung, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính vơi Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 13

BN là L.Q.K (nam, 11 tuổi, đường Nguyễn Quyền, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng), là học sinh Trường tiểu học Phù Đổng.

Ngày 2.5, BN cùng ông là N.M.H có đi lễ tại nhà thờ An Hòa (Trường Chinh, Đà Nẵng). Ngày 7.5, BN được đưa đi cách ly tập trung khi mẹ BN có kết quả dương tính với Covid-19. Kết quả xét nghiệm khẳng định của BN cũng dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 14

BN là N.Q.T (nam, 29 tuổi, chung cư Fhome, 16 Lý Thường Kiệt), là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida (cơ sở 222 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng).

BN có lịch trình giống vợ là ca dương tính đã công bố dịch tễ trước đó như đi dự đám cưới tại Quảng Ngãi, có đi tàu Phú Quý trên sông Hàn; đi nhậu tại quán Ớt xanh (đường 3/2); đến quán nhậu A Tuyên (cạnh cầu Rồng); đi Palm Garden Resort, cơm gà Bà Nga (Hội An); đến Books Garden (46 Bạch Đằng); dự họp công ty tại 222 Phan Châu Trinh;

Ngày 3-6.5, BN xuất hiện triệu chứng và không tiếp xúc ai, đến 7.5 đi cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 15

BN là N.T.H.P (nữ, 35 tuổi, đường Nguyễn Quyền, Hòa An, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng), quản lý nhà hàng Toxic (Trần Văn Trứ, Đà Nẵng).

Ngày 2.5, BN có lễ tại nhà thờ chánh tòa Đà Nẵng (đường Trần Phú, Đà Nẵng). Có tiếp xúc với chị là F0 vào ngày 5 và 6.5. Ngày 7.5, BN đi cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19.

Lịch trình bệnh nhân thứ 16

BN là P.V.N (nam, 58 tuổi, hiện ở tại An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, Đà Nẵng), là F1, có tiếp xúc với BN BN 3086 , khi người này đến giám sát công trình ở Hòa Sơn.

Ngày 4.5, BN có đi chợ chiều An Ngãi Đông (Hòa Sơn, H.Hòa Vang). Ngày 5.5, BN đi làm tại công trình. Ngày 6.5, BN được đưa đi cách ly tập trung, sau đó có kết quả dương tính với Covid-19.

CDC Đà Nẵng cho biết, trường hợp dương tính thứ 17 đang được hoàn tất điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng kiểm soát các F nên sẽ công bố lịch trình sớm nhất có thể để người dân chủ động nắm và khai báo y tế.