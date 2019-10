Đà Nẵng: Tin 'kẻ xấu vào tận lớp học bắt cóc học sinh' là thất thiệt

Sáng nay (24.10), khoảng 6 giờ 30 phút, tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (đường Trường Chinh, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng ), có một người đàn ông vào tận lớp học giật dây chuyền của học sinh.

Theo thông tin ban đầu, nhiều phụ huynh ở Đà Nẵng khi đưa con đi học tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chứng kiến một vụ lộn xộn tại trường khi nhiều phụ huynh, học sinh hô hoán, còn bảo vệ nhà trường thì đang bắt giữ một người đàn ông lạ mặt.

Bắt cóc hay cướp giật?

Sau đó, khi thông tin chưa được xác minh kỹ lưỡng, nhiều tài khoản mạng xã hội tỏ ý nghi ngờ đây là vụ kẻ xấu vào tận lớp bắt cóc học sinh, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, sau khi xác minh, các tài khoản trên cũng đã đính chính vụ việc là "nghi cướp giật dây chuyền của một học sinh lớp 2".

Trong sáng 24.10, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm xác nhận có xảy ra vụ việc "nghi cướp giật dây chuyền" tại trường. Ngay khi vụ việc xảy ra, bảo vệ nhà trường đã can thiệp kịp thời, bàn giao nghi can cho cơ quan công an.

Ông Lại Tiến Hương, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Thanh Khê, cho biết: “Theo báo cáo nhanh từ phía nhà trường, đầu giờ học, tầm 6 giờ 30, có một thanh niên xông vào trường, đến tận lớp học để giật dây chuyền của một học sinh. Người này đã bị trường bắt lại, giao cho công an. Chúng tôi cũng đang phối hợp thắt chặt an toàn, an ninh tại các trường học”.

Nghi can bị bắt , bàn giao cho Công an Q.Thanh Khê xử lý Ảnh: A.Q

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng công an Q.Thanh Khê, cho biết vụ việc đang được Công an Q.Thanh Khê điều tra , làm rõ.

“Chúng tôi đang làm rõ hành vi nghi can này là dụ dỗ, lừa lấy hay cướp giật dây chuyền. Tuy nhiên, hoàn toàn không có việc bắt cóc học sinh”, thượng tá Hương nói.

Phụ huynh lo lắng

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng tập tức bày tỏ sự lo lắng về vấn đề an ninh tại các trường học, đặc biệt trong các khung giờ đưa và đón học sinh.

“Các cháu học sinh tiểu học còn quá nhỏ, nên nhiều phụ huynh đưa, đón con hay chở xe vào tận lớp học. Điều này vừa gây lộn xộn, lại mất an toàn khi kẻ xấu trà trộn, thực hiện hành vi cướp bóc, dụ dỗ thậm chí không loại trừ cả nguy cơ bắt cóc. Đề nghị ngành giáo dục Đà Nẵng rà soát lại công tác an ninh các khung giờ này ở các trường học, nhất là tại các trường tiểu học”, anh Trần Thanh Quang, một phụ huynh có con đang học tiểu học trên địa bàn TP.Đà Nẵng, bày tỏ.